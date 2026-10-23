அக்.30 தேவர் ஜெயந்தியன்று பசும்பொன் செல்கிறார் விஜய்
அக்.30 தேவர் ஜெயந்தியன்று பசும்பொன் செல்கிறார் விஜய்
UPDATED : அக் 13, 2026 05:20 PM
ADDED : அக் 13, 2026 05:16 PM
மதுரை: முதன்முறையாக அக்.30ம் தேதி தேவர் ஜெயந்தியன்று பசும்பொன் கிராமத்திற்கு முதல்வர் விஜய் செல்கிறார்.
பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவர் ஜெயந்தி ஆண்டுதோறும் அக்.,30 ல் கடைபிடிக்கப்படுகிறது. தேவர் ஜெயந்தியன்று அனைத்து கட்சி தலைவர்களும் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பசும்பொன் கிராமத்தில் உள்ள முத்துராமலிங்க தேவர் நினைவிடத்தில் மரியாதை செலுத்துவர்.
கடந்தாண்டு த.வெ.க., சார்பில் முதன்முதலாக பொதுச்செயலாளர் ஆனந்த், பசும்பொன்னிற்கு சென்று மரியாதை செலுத்தினார். விஜய் த.வெ.க., அலுவலகத்தில் முத்துராமலிங்க தேவர் உருவப்படத்திற்கு மலரஞ்சலி செலுத்தினார். இந்தாண்டு முதல்வர் என்ற முறையில் முதன்முறையாக பசும்பொன் கிராமத்திற்கு விஜய் செல்ல உள்ளார். அக்.,30 காலை சிறப்பு விமானம் மூலம் மதுரை வரும் அவர், கோரிப்பாளையம் தேவர் சிலைக்கு மாலை அணிவித்த பின் வேனில் பசும்பொன் செல்கிறார். அடுத்தவாரம் முதல்வர் வருகைக்கான முன்னேற்பாடுகள், பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் குறித்து போலீஸ் உயர் அதிகாரிகள் ஆலோசனையில் ஈடுபட உள்ளனர்.