மதுரையில் 331 டன் தீபாவளி குப்பை அகற்றம்

UPDATED : நவ 10, 2026 10:06 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:02 AM
மதுரை: தீபாவளி பண்டிகையொட்டி, மதுரை மாநகராட்சியின் முக்கிய பகுதிகளில் பட்டாசு கழிவுகள், பிளாஸ்டிக் குப்பை, உணவு கழிவுகள் அதிகளவில் தேங்கின.
இவற்றை அகற்றும் பணியில் ஆயிரக்கணக்கான துாய்மை பணியாளர்கள் ஈடுபட்டனர். இவர்களுக்கு உதவும் வகையில், நேற்று இந்திய ஜனநாயக சங்கம், இந்திய மாணவர் சங்கத்தினர் தன்னார்வ அடிப்படையில் துாய்மைப் பணியில் ஈடுபட்டனர்.
மாநகராட்சி கமிஷனர் கவுரவ்குமார், துணை மேயர் நாகராஜன் தொடங்கி வைத்தனர்.
மீனாட்சியம்மன் கோயில் சித்திரை வீதிகள், ஆவணி மூல வீதி, மாசி வீதிகள், வெளி வீதிகள், விளக்குத்துாண் உட்பட முக்கிய பகுதிகளில் தேங்கிய கழிவுகள் அகற்றப்பட்டன.
இப்பணியில் வழக்கமான குப்பை சேகரிப்பு வாகனங்களுடன், 11 மண் அள்ளும் இயந்திரங்கள், 5 பாப்கேட் இயந்திரங்கள், 9 டிப்பர் லாரிகள், 42 டிராக்டர்கள் ஈடுபடுத்தப்பட்டன.
கடந்த வாரம் திங்களன்று 95.8 டன் குப்பை சேகரிக்கப்பட்டது. தீபாவளி அன்று 137 டன் குப்பை அகற்றப்பட்டது.
வழக்கத்தைவிட தீபாவளி நாளில் 33.3 டன் குப்பை சேர்ந்துள்ளது. நேற்று மாலை 6:00 மணி வரை 331 டன் குப்பை சேகரிப்பட்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.