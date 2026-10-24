சமூக வலைதளங்களில் மிரட்டல் 342 வழக்குகள்; 193 பேர் கைது
சமூக வலைதளங்களில் மிரட்டல் 342 வழக்குகள்; 193 பேர் கைது
UPDATED : அக் 23, 2026 04:25 PM
ADDED : அக் 22, 2026 11:36 PM
மதுரை: சிவகங்கை மாவட்டத்தில், இன்ஸ்டா 'ரீல்ஸால்' பிரபலமான 'சுள்ளான்' மதன், 26, முன்விரோதம் காரணமாக வெட்டி கொலை செய்யப்பட்டார். 'இதற்கு பழி தீர்ப்போம்' என, அவரது ஆதரவாளர்கள் இன்ஸ்டாவில் மிரட்டல் விடுத்துள்ளனர்.
மதுரை ஜெய்ஹிந்த்புரத்தில் 'யார் டாண்' என்று இன்ஸ்டாவில் வீடியோ வெளியிட்ட மோதலில் சூர்யா, 24, கொலை செய்யப்பட்டார். 2021ல் கோவையில் அரிவாளுடன் வீடியோ வெளியிட்டது தொடர்பாக, இருதரப்பினர் மோதிக்கொண்டதில் அசோக்குமார் கொலை செய்யப்பட்டார். அதே ஆண்டில், எதிர்தரப்பினருக்கு வீடியோ மிரட்டல் விடுத்த, ஸ்ரீராம் பழி தீர்க்கப்பட்டார்.
தென்மண்டல ஐ.ஜி., விஜயேந்திர பிதாரி கூறுகையில், ''சமூக வலைதளங்களில் குற்றச் செயல்களை துாண்டும் வகையிலான பதிவுகள், சட்டவிரோத ஆன்லைன் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுவோரை, தொடர்ந்து கண்காணிக்கிறோம்.
'டிஜிட்டல் விஜில்' என்ற திட்டத்தின்கீழ், இந்தாண்டு தென்மாவட்டங்களில், 342 வழக்குகளில், 193 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்,'' என்றார்.