/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/போலீசாரை தாக்கிய 37 பேருக்கு தண்டனை
UPDATED : அக் 31, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 30, 2026 11:36 PM
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மதுரை: திருமங்கலம் கீழ உரப்பனுாரில் கோயில் திருவிழா தொடர்பாக இரு தரப்பினரிடையே பிரச்னை ஏற்பட்டது.
சட்டவிரோதமாகக்கூடி போலீசாரை காயப்படுத்தி, அவர்களது வாகனங்களை சேதப்படுத்தி பணி செய்யவிடாமல் தடுத்ததாக சிலர் மீது திருமங்கலம் நகர் போலீசார் 2015 ல் வழக்கு பதிந்தனர்.
மதுரை மகிளா அமர்வு நீதிமன்றத்தில் விசாரணை நடந்தது. அரசு தரப்பில் வழக்கறிஞர்கள் தமிழரசி, சிவபாண்டியம்மாள் ஆஜராகினர்.
நீதிபதி முத்துக்குமரன் பிறப்பித்த உத்தரவு: பாண்டி, சிவலிங்கம் உள்ளிட்ட 37 பேருக்கு தலா ஓராண்டு சிறை தண்டனை விதிக்கப்படுகிறது. பாண்டி உள்ளிட்ட 5 பேருக்கு தலா ரூ. 12 ஆயிரம், சிவலிங்கம் உள்ளிட்ட 32 பேருக்கு தலா ரூ.6500 அபராதம் விதிக்கப்படுகிறது என்றார்.