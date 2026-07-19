/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/ குண்டர் சட்டத்தில் 4 பேர் கைது
ADDED : ஜூலை 19, 2026 01:08 AM
அ நிறம் | அளவு
மதுரை: மதுரை ஒத்தக்கடை பகுதியில் கஞ்சா விற்றதாக அப்பகுதி தமீம் அன்சாரி 19, சித்திக் ராஜா 26, மலைச்சாமிபுரம் தினேஷ்குமார் 25, ஜெய்ஹிந்த்புரம் கார்த்திக் 37, ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டனர். எஸ்.பி., தேவநாதன் பரிந்துரைபடி 4 பேரையும் குண்டர் சட்டத்தில் கைது செய்ய கலெக்டர் நிஷாந்த் கிருஷ்ணா உத்தரவிட்டார்.
எஸ்.பி., கூறுகையில், ''கஞ்சா விற்பனை, கடத்தலில் ஈடுபட்டால் கடும் நடவடிக்கை எடுப்பதோடு, அசையும், அசையா சொத்துக்கள், உறவினர்களின் சொத்துக்கள் முடக்கப்படும். போதை பொருட்கள் தொடர்பாக 94981 81206ல் தகவல் தெரிவிக்கலாம். ரகசியம் காக்கப்படும்'' என்றார்.