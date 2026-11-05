கஞ்சா, ஹஷிஷ் உட்பட 43 கிலோ போதைப்பொருட்கள் பறிமுதல்: தென் மாவட்டங்களில் 49 பேர் கைது
கஞ்சா, ஹஷிஷ் உட்பட 43 கிலோ போதைப்பொருட்கள் பறிமுதல்: தென் மாவட்டங்களில் 49 பேர் கைது
UPDATED : நவ 04, 2026 10:53 AM
ADDED : நவ 04, 2026 10:49 AM
மதுரை: மாநிலம் முழுவதும் போதைப்பொருள் கடத்தலைத் தடுக்கவும், போதையால் மனநிலையை மாற்றும் ரசாயனப் பொருட்கள் பயன்பாட்டை கட்டுப்படுத்தவும் போலீசார் தீவிர நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளனர்.
அதன் ஒருபகுதியாக தென் மண்டல ஐ.ஜி., விஜயேந்திர பிதாரி உத்தரவில் தென் மாவட்டங்களில் ஒரே நேரத்தில் ஒருங்கிணைந்த போதைப்பொருள் தடுப்பு நடவடிக்கை நேற்று மேற்கொள்ளப்பட்டது. போதைப்பொருட்கள் விற்பனை அதிகம் உள்ள இடங்களில் தீவிர சோதனை நடந்தது. 35 போதைப்பொருள் தடுப்புச் சட்ட (என்.டி.பி.எஸ்.,) வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு 49 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். அவர்களிடமிருந்து, கஞ்சா, ஹஷிஷ் (கஞ்சா பிசின்) உட்பட 43 கிலோ போதைப் பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
போலீசார் கூறியதாவது: தென் மாவட்டங்களில் இதுவரை 518 விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டன. இந்தாண்டில் மேற்கொண்ட தொடர் நடவடிக்கையால் தற்போது வரை 3146 வழக்குகள் பதிவு செய்து, 4646 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். 2853 கிலோ போதைப் பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. 939 வழக்குகளில் தீர்ப்பு பெறப்பட்டு 1189 குற்றவாளிகளுக்கு தண்டனை பெற்றுத் தரப்பட்டுள்ளது என்றனர்.