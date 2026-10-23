'அவர் லேண்ட்' நிறுவன ஒப்பந்தத்தை ரத்து செய்யக்கோரி 4800 மனுக்கள்: மாநகராட்சியில் குவிந்த துாய்மைப் பணியாளர்கள்
'அவர் லேண்ட்' நிறுவன ஒப்பந்தத்தை ரத்து செய்யக்கோரி 4800 மனுக்கள்: மாநகராட்சியில் குவிந்த துாய்மைப் பணியாளர்கள்
UPDATED : அக் 02, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 01, 2026 07:56 PM
மதுரை: மதுரை மாநகராட்சியில் துாய்மைப் பணி ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டுள்ள ‘அவர் லேண்ட்’ நிறுவன ஒப்பந்தத்தை ரத்து செய்யக்கோரி துாய்மைப் பணியாளர்கள் மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் போராட்டம் நடத்தினர். இதில் 4800 மனுக்கள் கமிஷனரிடம் அளிக்கப்பட்டது.
‘அவர் லேண்ட்’ நிறுவன ஒப்பந்தத்தை புதுப்பிக்கக் கூடாது, துாய்மை பணியில் தனியார் மயமாக்கலை கைவிடவேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி மாநகராட்சி தொழிலாளர் சங்கம், சுகாதார பணியாளர் முன்னேற்ற சங்கம், வி.சி., தொழிலாளர் முன்னேற்ற சங்கம் சார்பில் கமிஷனரிடம் மனு கொடுக்கும் போராட்டம் நடந்தது. இதையொட்டி நுாற்றுக்கும் மேற்பட்ட துாய்மைப் பணியாளர்கள் மாநகராட்சி வளாகத்தில் குவிந்தனர்.
அவர்கள் அளித்த மனுவில், மாநகராட்சியில் பணியாற்றும் தினக்கூலி, தொகுப்பூதியம், ஒப்பந்த துாய்மை பணியாளர் உள்ளிட்டோரை பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும், வாரிசு வேலை வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகள் வலியுறுத்தப்பட்டன.
சி.ஐ.டி.யூ., தொழிற்சங்க பொதுச்செயலாளர் பாலசுப்பிரமணியன் கூறுகையில், அவர் லேண்ட் நிறுவனத்தை வெளியேற்றுவது உள்ளிட்ட எங்கள் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஒரே நாளில் 4800 மனுக்களை கமிஷனரிடம் அளித்துள்ளோம். 'அக்.,5 ல் தொடர் வேலை நிறுத்தம் நடத்துவது குறித்து பரிசீலிக்க வேண்டும்' என கமிஷனர் எங்களிடம் கேட்டுக்கொண்டார். 'எங்கள் கோரிக்கையும் பரிசீலியுங்கள்' என நாங்கள் கேட்டுக்கொண்டோம் என்றார்.