திருப்பரங்குன்றத்தில் கார்த்திகை தீபம் :ஆர்ப்பாட்டம் செய்ய முயன்ற 500 பேர் கைது
திருப்பரங்குன்றத்தில் கார்த்திகை தீபம் :ஆர்ப்பாட்டம் செய்ய முயன்ற 500 பேர் கைது
UPDATED : நவ 18, 2026 11:22 PM
ADDED : நவ 18, 2026 07:53 PM
திருப்பரங்குன்றம்:
மதுரை திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள தீபத்துாணில் நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி கார்த்திகை மகா தீபம் ஏற்றக்கோரி தடையை மீறி ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு செல்ல முயன்ற 50 பெண்கள் உட்பட 500 ஹிந்து முன்னணியினர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
தீபத்துாணில் நவ.,24ல் கார்த்திகை தீபம் ஏற்றக்கோரி நேற்று மாலை திருப்பரங்குன்றம் 16 கால் மண்டபத்தில் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்துவதாக ஹிந்து முன்னணி அறிவித்திருந்தது. போலீசார் தடை விதித்தனர்.
ஹிந்து முன்னணி, பா.ஜ.,வினர் 500க்கும் மேற்பட்டோர் திருப்பரங்குன்றம் சன்னதி தெரு ஆர்ச் அருகே நேற்று மாலை 4:00 மணிக்கு கூடினர். கந்த சஷ்டி கவசம் பாடினர். தீபம் ஏற்ற வலியுறுத்தி கோஷங்கள் எழுப்பிய பின்பு ஹிந்து முன்னணி மாநில தலைவர் காடேஸ்வரா சுப்பிரமணியன், மாநில அமைப்பாளர் ராஜேஷ், பா.ஜ., மாநிலச் செயலாளர் கதலி நரசிங்கப்பெருமாள், மாவட்ட தலைவர் சிவலிங்கம், மாநில இளைஞரணி துணை தலைவர் வெற்றிவேல் முருகன், மண்டல் தலைவர் வேல்முருகன், தென்னிந்திய பார்வர்ட் பிளாக் நிறுவன தலைவர் திருமாறன் 16 கால் மண்டபம் நோக்கி சென்றனர். அவர்களை போலீசார் கைது செய்தனர். மேலும் பலரை கைது செய்ய பஸ் இல்லாததால், தொடர்ந்து அவர்கள் தர்ணாவில் ஈடுபட்டனர்.
ஹிந்துக்களுக்கு விரோதம் த.வெ.க.,
காடேஸ்வரா சுப்ரமணியன் கூறியதாவது: த.வெ.க., தலைவராக இருந்த விஜய் அனைத்து மதத்தினருக்கும் சமமாக நடந்து கொள்வேன் என உறுதி அளித்திருந்தார். அவருக்கு ஹிந்து முன்னணி சார்பில் பாராட்டு தெரிவித்தோம். முதல்வரான பின்பு அவர் கூறியது போல் நடந்து கொள்ளவில்லை. நீதிமன்ற தீர்ப்பை எதிர்த்து உச்சநீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு முறையீடு செய்துள்ளது. 1920லேயே திருப்பரங்குன்றம் மலை முருகனுக்கு சொந்தமான மலை என லண்டன் நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கி உள்ளது.
தீபத்துாணில் தீபம் ஏற்றுவது சம்பந்தமான வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் விசாரணை நடந்து வருகிறது. நவ.,24ல் தீபத்துாணில் கார்த்திகை தீப ஜோதியை காண அனைத்து மக்களும் திருப்பரங்குன்றம் வருகை தர அழைப்பு விடுத்துள்ளோம். தி.மு.க., ஆட்சியில் நீதிமன்ற உத்தரவை மதித்து தீபத்துாணில் தீபம் ஏற்றாததால் அதிகாரிகள் நீதிமன்றத்தில் மன்னிப்பு கேட்டனர். தீபத்துாணில் தீபம் ஏற்றினால் கலவரம் ஏற்படும் என சிலர் உள்ளனர். கலவரத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று தான் அவர்கள் முடிவு செய்துள்ளனர்.
தி.மு.க., ஆட்சி ஹிந்துக்களுக்கு விரோதமாக செயல்பட்டது. அதைத்தொடர்ந்து தற்போது த.வெ.க., ஆட்சியும் ஹிந்துக்களுக்கு எதிராகத்தான் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது என்றார்.