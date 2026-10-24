மதுரையில் 3 மாதங்களில் 6 போலீசார் 'டிஸ்மிஸ்': 15 பேர் வரை 'சஸ்பெண்ட்'
மதுரையில் 3 மாதங்களில் 6 போலீசார் 'டிஸ்மிஸ்': 15 பேர் வரை 'சஸ்பெண்ட்'
UPDATED : அக் 13, 2026 05:09 AM
ADDED : அக் 12, 2026 05:37 PM
மதுரை: மதுரை நகரில் பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளின் அடிப்படையில் 3 மாதங்களில் எஸ்.ஐ., உட்பட 6 போலீசார் பணியில் இருந்து 'டிஸ்மிஸ்' செய்யப்பட்டுள்ளனர். 15 போலீசார் வரை 'சஸ்பெண்ட்' செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
மதுரை போலீஸ் கமிஷனராக எஸ்.ராஜேந்திரன் ஜூன் 22ல் பொறுப்பேற்றார். போலீசார் லஞ்சம் வாங்கக்கூடாது; பணியில் ஒழுங்கீனம் கூடாது என தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறார். அவர் பொறுப்பேற்ற 3 மாதங்களில் 6 போலீசார் பணியில் இருந்து 'டிஸ்மிஸ்' செய்துள்ளார். தனிப்படை எஸ்.ஐ., தென்னரசு மீது தொடர்ந்து துறை ரீதியான புகார்கள் இருக்கின்றன. இதனால் அவருக்கு இன்ஸ்பெக்டர் பதவி உயர்வு காலதாமதமானது. துறை ரீதியான விசாரணைக்கு பின் அவர் 'டிஸ்மிஸ்' செய்யப்பட்டார். மதுரை திடீர்நகர் ஏட்டு சிவக்குமார், செக் மோசடி வழக்கில் சிறைக்கு சென்றதால் அவரும் 'டிஸ்மிஸ்' செய்யப்பட்டார். இதே ஸ்டேஷனில் போக்சோ வழக்கில் கைதான ஏட்டு ஜெயபாண்டி, பணிக்கு தொடர்ந்து குடிபோதையில் வந்த ஆயுதப்படை போலீஸ்காரர் ஒருவர் 'டிஸ்மிஸ்' செய்யப்பட்டனர். இவர்களுடன் மேலும் இருவர் நிர்வாக காரணங்களுக்காக பணியில் இருந்து 'டிஸ்மிஸ்' செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
போலீஸ் அதிகாரி ஒருவர் கூறுகையில், ''போலீஸ் துறையில் 'ரிமூவ்டு ப்ரம் சர்வீஸ்' என்பது பணியில் இருந்த நீக்கப்படுவதை குறிக்கும். இதைதான் 'டிஸ்மிஸ்' என மற்றவர்கள் கூறுகிறார்கள். நீதிமன்றம் அல்லது டி.ஜி.பி.,யை அணுகி மீண்டும் பணியில் சேர வாய்ப்பு அளிக்கப்படும். ஏற்கனவே பல முன்னுதாரணங்கள் உள்ளன. கமிஷனர் பொறுப்பேற்ற பின் பணியில் ஒழுங்கீனம், ரூ.1000 லஞ்சம் வாங்கியது, குற்றவாளியின் மனைவியுடன் தொடர்பு போன்ற பல்வேறு புகார்களின் அடிப்படையில் 15 போலீசார் வரை 'சஸ்பெண்ட்' செய்து கமிஷனர் உத்தரவிட்டுள்ளார்'' என்றார்.