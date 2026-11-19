/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/83 வயது டாக்டர் மீது பாலியல் வழக்கு
ADDED : நவ 18, 2026 06:19 PM
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மதுரை: மதுரை பைபாஸ் ரோட்டில் குழந்தை நல டாக்டராக இருப்பவர் ஆர். துரைராஜ் 83. இவரது கிளினிக்கிற்கு நேற்று (நவ.,17) விருதுநகரைச் சேர்ந்த 27 வயது பெண், தன் குழந்தையின் சிகிச்சைக்காக வந்திருந்தார். குழந்தையை டாக்டர் பரிசோதித்த நிலையில், தனக்கு தோள் பட்டை, கழுத்து பகுதியில் வலி இருப்பதாக அப்பெண் தெரிவித்தார். அவரை டாக்டர் பரிசோதித்தார். அப்போது அவர் பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்டதாக அப்பெண் கூச்சலிட்டார். போலீசார் விசாரித்தனர்.
டாக்டர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்த நிலையில், அவரை கைது செய்ய வேண்டும் எனக்கூறி இன்று (நவ.,18) மதியம் மதுரை தெற்கு மகளிர் ஸ்டேஷனை அப்பெண்ணின் உறவினர்கள் முற்றுகையிட்டனர்.