ஆவினுக்கு வழங்க வேண்டியரூ.1200 கோடி மானியம் நிலுவை: தி.மு.க., கைவிரிப்பால் வந்ததா விலை ஏற்றம்
ஆவினுக்கு வழங்க வேண்டியரூ.1200 கோடி மானியம் நிலுவை: தி.மு.க., கைவிரிப்பால் வந்ததா விலை ஏற்றம்
UPDATED : அக் 28, 2026 07:12 PM
ADDED : அக் 28, 2026 07:07 PM
- நமது நிருபர் –
தி.மு.க., ஆட்சியில் ஆவின் பால் விலை குறைப்புக்காக அரசு வழங்கி இருக்க வேண்டிய ரூ.1200 கோடி மானியம் இதுவரை நிலுவையில் உள்ளதாக அலுவலர்கள் புலம்புகின்றனர்.
கடந்த தி.மு.க., ஆட்சியில் ஒரு லிட்டர் ஆவின் பால் ரூ.47ல் இருந்து ரூ.44 ஆக குறைக்கப்பட்டது.
ஆவினுக்கு ஏற்படும் லிட்டருக்கு ரூ.3 இழப்பை மானியமாக வழங்குவதாக அரசு அறிவித்தது. ஆனால் அந்த ஆட்சி முடிந்து, த.வெ.க., ஆட்சியும் தொடங்கி 5 மாதங்களாகி விட்டது. தற்போது வரை ஆவினுக்கான மானியம் வழங்கப்படவில்லை.
இதனால் தேனி, துாத்துக்குடி, விருதுநகர் உள்ளிட்ட சிறிய ஆவின் ஒன்றியங்கள் பலத்த நஷ்டமடைந்தன. மதுரை போன்ற லாபத்தில் இயங்கும் ஒன்றியங்களும் திணறுகின்றன.
ஆவின் உயர் அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது: மொத்தமுள்ள 27ல், 95 சதவீதம் ஒன்றியங்கள் நஷ்டத்தில் இயங்குகின்றன.
தற்போது பால் பொருட்கள் தயாரிப்புக்கான சீனி, பர்னஸ் ஆயில் போன்றவை 100 சதவீதம், மைதா போன்ற பொருட்கள் 20 சதவீதம் வரை விலை உயர்ந்துவிட்டது. கொள்முதல் விலை சமீபத்தில் உயர்த்தப்பட்டது. இதனால் தற்போது கொள்முதலும், விற்பனையும் சமநிலையில் (ரூ.44) உள்ளது.
இவ்வாறு இருந்தால் எப்படி லாபம் ஈட்ட முடியும். தவிர்க்க முடியாத சூழலில் தான் பால் பொருட்கள் விலையேற்றம் செய்யப்பட்டது. ஆவினுக்கான மானியத்தை அரசு வழங்க வேண்டும் என்றார்.