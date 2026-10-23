மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் குவியும் கூட்டம் இன்ஸ்பெக்டரை முற்றுகையிட்ட பக்தர்கள்
மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் குவியும் கூட்டம் இன்ஸ்பெக்டரை முற்றுகையிட்ட பக்தர்கள்
ADDED : செப் 27, 2026 02:41 AM
மதுரை: மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் தரிசனத்திற்காக தினமும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வருவதால் கடும் நெரிசல் ஏற்படுகிறது. ஆறு மணி நேரம் காத்திருந்து பக்தர்கள் தரிசனம் செய்கிறார்கள். நேற்று முன்தினம் கூட்டத்தை ஒழுங்குப்படுத்திய போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டரை பக்தர்கள் முற்றுகையிட்டு வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.
மீனாட்சி அம்மன் கோயில் கும்பாபிஷேகம் 17 ஆண்டுகளுக்கு பின் செப். 17ம் தேதி நடந்தது. அக்.,2 வரை மண்டல பூஜை நடப்பதால் தினமும் பக்தர்கள் கூட்டம் அதிகரித்து வருகிறது. தினமும் குறைந்தபட்சம் 40 ஆயிரம் பேர் வரை வருகின்றனர். அதிகபட்சமாக செப்.,20ல் 72 ஆயிரம் பேர் தரிசித்தனர். நேற்றும் கூட்டம் அதிகம் இருந்தது. கோயிலுக்குள் அலைபேசிக்கு அனுமதி இல்லாததால் தரிசனம் முடித்தபின் கூட்ட நெரிசலால் வழித்தவறியோர், குடும்பத்தினரை தொடர்பு கொள்ள முடியாமல் தேடி அலைவது தினமும் நடக்கிறது.
நேற்று கூட மருத்துவர் மாநாட்டிற்காக மதுரை வந்திருந்த வெளிமாநில டாக்டர்கள் குழு, கோயிலுக்கு சென்று வழித்தவறி தவித்தது.
இதை தவிர்க்க கோயிலுக்குள் உரிய வழிகாட்டுதல் பலகைகளை வைக்க வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
நேற்று காலை பக்தர்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்தபோது, தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சரின் ஆதரவாளர் ஒருவர், தனது உறவினர்களை வி.ஐ.பி., பாதையில் அழைத்துச்செல்ல முயன்றார். அப்போது பக்தர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். ஆத்திரமுற்ற ஆதரவாளரும், அவருடன் வந்தவர்களும் பக்தர்களுக்கு மிரட்டல் விடுத்தனர். பக்தர்கள் வாக்குவாதம் செய்ய, அங்கிருந்த போலீசார் சமரசம் செய்தனர்.
நேற்றுமுன்தினம் இரவு கூட்ட நெரிசலை ஒழுங்குப்படுத்திய இன்ஸ்பெக்டர் செழியன், வெளிமாவட்ட பக்தர் ஒருவரின் முதுகில் தட்டி வேகமாக செல்லுமாறு கூறினார். இதனால் பக்தரும், அவருடன் வந்தவர்களும் இன்ஸ்பெக்டரை முற்றுகையிட்டு வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். இன்ஸ்பெக்டர் மீது புகார் கொடுக்க போலீஸ் ஸ்டேஷனிற்கு சென்றனர். பின்னர் உயர் அதிகாரிகள் சமரசம் செய்து அனுப்பி வைத்தனர்.