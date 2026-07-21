தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/﻿ மீனாட்சி கோவில் சொத்துக்கு வாடகை செலுத்தாத 177 பேர் மீது நடவடிக்கை கோவில் நிர்வாகம் ஐகோர்ட்டில் அறிக்கை தாக்கல்

﻿ மீனாட்சி கோவில் சொத்துக்கு வாடகை செலுத்தாத 177 பேர் மீது நடவடிக்கை கோவில் நிர்வாகம் ஐகோர்ட்டில் அறிக்கை தாக்கல்

﻿ மீனாட்சி கோவில் சொத்துக்கு வாடகை செலுத்தாத 177 பேர் மீது நடவடிக்கை கோவில் நிர்வாகம் ஐகோர்ட்டில் அறிக்கை தாக்கல்

ADDED : ஜூலை 21, 2026 02:45 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 21, 2026 02:45 AM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

மதுரை: 'மதுரை மீனாட்சி கோவிலின் உபகோவிலான, மதுரை திருவாப்புடையார் கோவிலுக்கு சொந்தமான சொத்துக்கு, வாடகை செலுத்தாத, 177 பேர் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்' என, நிர்வாகம் தரப்பில் உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

மதுரை மீனாட்சி கோவில், அதன் உபகோவில்களுக்கு சொந்தமான சொத்துக்களை பாதுகாக்க கோரி, சேலம் ராதாகிருஷ்ணன் தாக்கல் செய்த பொதுநல மனு மீது, நீதிபதிகள் சி.வி.கார்த்திகேயன், ஆர்.சக்திவேல் அமர்வு நேற்று விசாரணை நடத்தியது.

கோவில் நிர்வாகம் தாக்கல் செய்த அறிக்கை:

கோவில் சொத்துக்களை பாதுகாக்க பல்வேறு மாவட்டங்களின் வருவாய்த்துறை அதிகாரிகளுடன் இணைந்து தொடர் நடவடிக்கையில் நிர்வாகம் ஈடுபட்டுள்ளது.

கோவில் தரப்பில் கோரிய பட்டா மாறுதல் தொடர்பான நடவடிக்கைகளை விரைவுபடுத்த, மதுரை, விருதுநகர், திருச்சி, புதுக்கோட்டை கலெக்டர்களுக்கு கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

கோவில் சொத்துக்களை, குறிப்பாக விவசாய நிலங்கள் மற்றும் இனாம் நிலங்களை பாதுகாப்பதற்கான விபரங்கள் ஒவ்வொரு கலெக்டர் அலுவலகத்திற்கும் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் மீது கோவில் நிர்வாகம் நடவடிக்கை தொடங்கியுள்ளது. மதுரை திருவாப்புடையார்கோவில், மீனாட்சி அம்மன் கோவிலின் உப கோவி ல்.

அதற்கு சொந்தமான சொத்தினை, 30 0 குத்தகைதாரர்கள் அனுபவித்து வருகின்றனர். இவர்களில், 123 பேர் வாடகை செலுத்தி வருகின்றனர். வாடகை செலுத்தாத, 177 பேர் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். இவ்வாறு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

நீதிபதிகள் ஜூலை 29க்கு விசாரணையை ஒத்திவைத்தனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us