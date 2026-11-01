மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் மின்தடை அதிகாரி மீது நடவடிக்கை: அமைச்சர் நிர்மல்குமார் தகவல்
மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் மின்தடை அதிகாரி மீது நடவடிக்கை: அமைச்சர் நிர்மல்குமார் தகவல்
UPDATED : அக் 31, 2026 06:17 PM
ADDED : அக் 31, 2026 06:14 PM
மதுரை: மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கு துணை ஜனாதிபதி வந்தபோது ஏற்பட்ட மின்தடை தொடர்பாக அறநிலையத்துறையின் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரி மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அமைச்சர் நிர்மல்குமார் தெரிவித்தார்.
மதுரை வணிகவரித்துறை இணை கமிஷனர் அலுவலகத்தில் பணியாளர் பயிற்சி நிறுவன கட்டடத்தை அமைச்சர் துவக்கி வைத்தார்.
அவர் கூறியதாவது:
மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கு துணை ஜனாதிபதி ராதாகிருஷ்ணன் வந்தபோது பாதுகாப்பு நடைமுறைப்படி ஜெனரேட்டர் மூலம் மின்சாரம் வழங்கப்பட்டது. அவர் புறப்பட்டுவிட்டார் எனக் கருதி ‛சுவிட்ச் ஆப்’ செய்துள்ளனர். அதில் குளறுபடி ஏற்பட்டுள்ளது. அது மின்தடையல்ல. அத்தவறுக்கு காரணமான அறநிலையத்துறையின் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரி மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
மின்தடையை சரி செய்ய குழுக்கள் அமைத்து கண்காணிக்கிறோம். பழைய டிரான்ஸ்பார்மர்கள், மின் வழித்தடங்களை சரி செய்து வருகிறோம்.
மின்துறை நிர்வாகத்தில் சீரமைப்பு செய்து வருகிறோம். மின்சாரம் கொள்முதல் செய்யும் நடைமுறையில் கடந்த ஆட்சியில் சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்களிடம் நேரடியாக ஒப்பந்தம் செய்து வாங்கிக் கொண்டிருந்தனர். அந்நடைமுறையை தற்போது பின்பற்ற முடியாது.
முன்னாள் முதல்வர் ஸ்டாலின் மதுரை வந்தபோது பாதுகாப்பு வழங்கவில்லை என கூறப்படுகிறது. எல்லோருக்கும் எத்தகைய பாதுகாப்பு அளிக்கப்படுகிறதோ, கடந்த காலங்களைப்போல் அதே நடைமுறைதான் தற்போதும் பின்பற்றப்படுகிறது. இதில் எந்த பிரச்னையும் இல்லை.
நான் பதவி விலக வேண்டும் என அ.தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சர் உதயகுமார் கூறுகிறார். அவர் தினமும் ஏதாவது பேச வேண்டும் என்பதற்காக பேசுகிறார்.
தேனி சிறையில் கைதிகள் தப்பித்த விவகாரத்தை விசாரிக்க குழு அமைக்கப்படும். சிறைத்துறையில் காலிப்பணியிடங்கள் நிரப்பப்படும்.
அரசு நிர்வாகத்தில் ஊழல்கள் நடைபெறாமல் தடுத்து நிறுத்தியுள்ளோம். கட்சி நிதி (பார்ட்டி பண்டு) வசூலிப்பதில்லை என்றார்.