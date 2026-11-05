தினமும் சிறை மெயின் கேட் முன் காணொலியில் ஏ.டி.ஜி.பி., ஆலோசனை
தினமும் சிறை மெயின் கேட் முன் காணொலியில் ஏ.டி.ஜி.பி., ஆலோசனை
UPDATED : நவ 05, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 04, 2026 11:26 PM
மதுரை: சிறைகளில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் குறித்து மெயின் கேட் வாசலில் கண்காணிப்பாளர் முதல் காவலர்கள் வரை தினமும் ஒருமணி நேரம் காணொலியில் ஏ.டி.ஜி.பி., சங்கர் ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார்.
தேனி சிறையில் இருந்து அக்.,26 ல் 17 கைதிகள் தப்பினர். இதனால் சிறை டி.ஜி.பி., சந்தீப்ராய் ரத்தோர், மதுரை சிறை கண்காணிப்பாளர் கிருஷ்ணராஜ் இடமாற்றப்பட்டனர். 9 பேர் ‘சஸ்பெண்ட்’ செய்யப்பட்டனர். சிறைக்கு புதிய இயக்குநராக ஏ.டி.ஜி.பி., சங்கர் பொறுப்பேற்றார். சிறை பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் குறித்து அரசு அமைத்த ஆய்வுக்குழுவில் அவரும் இடம் பெற்றுள்ளார். இதனால் பணி நேரத்தில் சிறை காவலர்கள் அனைவரும் உள்ளார்களா, என்னென்ன பாதுகாப்பு குறைபாடுகள் உள்ளன என்பது குறித்து இருநாட்களாக காணொலியில் சங்கர் ஆலோசித்து வருகிறார்.
இதற்காக தினமும் மாலை 6:30 மணிக்கு சிறைக்குள் இருக்கும் அனைத்து கேட்களையும் பூட்டிவிட்டு மெயின் கேட் வாசலுக்கு கண்காணிப்பாளர் தலைமையில் காவலர்கள் அனைவரும் ஆஜராகின்றனர். அவர்களிடம் காணொலியில் சங்கர் கலந்துரையாடுகிறார். எந்த சிறை காவலர்களிடம் பேசப் போகிறார் என்று தெரியாததால், அனைத்து மத்திய, மாவட்ட, கிளைச்சிறை காவலர்களும் மாலையில் ‘அலர்ட்’ ஆக இருக்கின்றனர். இருநாட்களாக மதுரை, தேனி உட்பட குறிப்பிட்ட சிறை காவலர்களிடம் சங்கர் ஆலோசித்துள்ளார்.