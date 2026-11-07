/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/இரவில் விவசாய மின் இணைப்புகள் 'கட்'
UPDATED : நவ 05, 2026 11:55 PM
ADDED : நவ 04, 2026 08:00 PM
அ நிறம் | அளவு
உசிலம்பட்டி:
உசிலம்பட்டி பகுதியில் 20 நாட்களாக இரவில் மும்முனை மின்சார விநியோகம் தடைபட்டுள்ளதால் விவசாயப்பணிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.
விவசாயிகள் பாண்டியராஜன், செட்டியபட்டி: தொட்டப்பநாயக்கனுார், உத்தப்பநாயக்கனுார் பகுதி கிராமங்களில் பகலில் மட்டும் மின்சாரம் வழங்கப்படுகிறது. இதனால் போர்வெல்களில் இருந்து கிணற்றுக்கு தண்ணீர் கொண்டு வரும் நேரம் குறைந்து விவசாயப்பணிகளை முழுமையாக செய்ய முடியவில்லை. குடிநீர் பிரச்னையும் ஏற்படுகிறது என்றனர்.