UPDATED : நவ 16, 2026 07:12 PM
ADDED : நவ 16, 2026 07:10 PM
சோழவந்தான்: வாடிப்பட்டி வட்டார விவசாயிகள் பயிர்க்காப்பீடு செய்ய வேளாண் உதவி இயக்குனர் பாண்டி அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.
அவர் கூறியதாவது: இந்தாண்டு சம்பா பருவத்தில் பிரதம மந்திரி பயிர்க்காப்பீடு திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது. வாடிப்பட்டி வட்டாரத்தில் 24 கிராமங்களில் நெல் பயிர்களுக்கு, குத்தகை விவசாயிகள் உட்பட அனைவரும் காப்பீடு செய்து பயன்பெறலாம். தேசிய வங்கிகள், வேளாண் கூட்டுறவு கடன் சங்கங்களில் கடன் பெறும் விவசாயிகள் தங்கள் விருப்பத்தின் பேரில் திட்டத்தில் சேரலாம்.
பயிர் காப்பீடு செய்ய முன்மொழிவுப்படிவம், விண்ணப்ப படிவம், நடப்பு அடங்கல் அறிக்கை, ஆதார் அட்டை நகல், வங்கிக்கணக்கு புத்தக முதல்பக்க நகல் தேவை. நெல் சம்பா பயிருக்கு ஏக்கருக்கு ரூ.559 வரும் டிச.1க்குள் செலுத்தலாம். கூடுதல் விவரம், விரைந்த சேவைகளுக்கு வேளாண் உதவிஇயக்குனர் அலுவலகம், உதவி வேளாண், தோட்டக் கலை அலுவலகங்களைத் தொடர்பு கொள்ளலாம் என்றார்.