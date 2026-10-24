மதுரை மாநகராட்சி சொத்துவரி வழக்குத.வெ.க.வு.,க்கு அ.தி.மு.க., பாராட்டு: தி.மு.க., எதிர்ப்பு கோஷம்
மதுரை மாநகராட்சி சொத்துவரி வழக்குத.வெ.க.வு.,க்கு அ.தி.மு.க., பாராட்டு: தி.மு.க., எதிர்ப்பு கோஷம்
ADDED : அக் 23, 2026 08:09 PM
மதுரை: 'மதுரை மாநகராட்சியின் ரூ.150 கோடி சொத்துவரி முறைகேடு வழக்கு விசாரணை த.வெ.க., அரசில் நேர்மையாக நடக்கிறது ' என மாநகராட்சி கூட்டத்தில் அ.தி.மு.க., பாராட்டு தெரிவித்தது. இதற்கு தி.மு.க., கவுன்சிலர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து கோஷமிட்டனர்.
இன்று (அக்.,23) நடந்த கூட்டத்தில் அ.தி.மு.க., எதிர்க்கட்சி தலைவர் சோலைராஜா பேசுகையில் ‘‘
தி.மு.க., ஆட்சியில் நடந்த இம்முறைகேட்டை அ.தி.மு.க., வெளிக்கொண்டுவந்தது. தற்போது முன்னாள் மண்டலத் தலைவரின் கணவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். த.வெ.க., ஆட்சியில் இவ்வழக்கு வேகமெடுத்துள்ளது. மண்டல தலைவர்கள் கைது செய்யப்படவுள்ளனர். அரசை பாராட்டுகிறோம்’’ என்றார்.
அதற்கு தி.மு.க., கவுன்சில் குழு தலைவர் ஜெயராம் எதிர்ப்பு தெரிவித்து, தி.மு.க., ஆட்சியிலேயே கைது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. மேயர், 5 மண்டல தலைவர்களை அப்போதைய முதல்வர் ஸ்டாலின் ராஜினாமா செய்ய உத்தரவிட்டார். த.வெ.க.,வை பாராட்ட வேண்டுமென்றால் தனியாக பாராட்டுங்கள். தி.மு.க.,வை குற்றம்சாட்ட வேண்டாம் ’’என்றார்.
இதையடுத்து அவைக்குள் அ.தி.மு.க., – தி.மு.க., கவுன்சிலர்களுக்கு இடையே கடும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. துணைமேயர் நாகராஜன் தலையிட்டு, 'இவ்வழக்கு நீதிமன்றத்தில் இருப்பதால் யாரும் பேச வேண்டாம்' என முடிவுக்கு கொண்டுவந்தார்.