இம்மாதத்திற்குள் எய்ம்ஸ் முதற்கட்ட பணிகள் முடியும்: ‘திசா’ கூட்டத்தில் ஆலோசனை
இம்மாதத்திற்குள் எய்ம்ஸ் முதற்கட்ட பணிகள் முடியும்: ‘திசா’ கூட்டத்தில் ஆலோசனை
ADDED : நவ 04, 2026 06:12 PM
ADDED : நவ 04, 2026 06:12 PM
மதுரை: ‘மதுரை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை முதற்கட்ட பணிகள் இம்மாத இறுதிக்குள் முடிவடையும்’’ என, மாவட்ட வளர்ச்சி ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் கண்காணிப்புக் குழு (திசா) கூட்டத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
மதுரையில் ‘திசா’ கூட்டம் தலைவர் வெங்கடேசன் எம்.பி., தலைமையில் இன்று (நவ.,4) நடந்தது. இதில் அமைச்சர் நிர்மல்குமார், எம்.பி., தங்கத்தமிழ்ச் செல்வன், கலெக்டர் நிஷாந்த் கிருஷ்ணா, எம்.எல்.ஏ.,க்கள் கல்லாணை, கோபிசன், துணைமேயர் நாகராஜன், மாநகராட்சி கமிஷனர் கவுரவ்குமார், போலீஸ் கமிஷனர் ராஜேந்திரன், எஸ்.பி., தேவநாதன், வனஅலுவலர் ரேவதி, சப் கலெக்டர் உட்கர்ஷ்குமார், திட்ட அலுவலர் சதீஷ்பாபு பங்கேற்றனர்.
குழுத் தலைவர் கூறியதாவது: மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் புற்றுநோய் சிகிச்சை மையத்திற்காக பழைய ராமநாதபுரம் கலெக்டர் அலுவலக கட்டடம், அண்ணா பஸ்ஸ்டாண்டின் ஒருபகுதியை வழங்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. அந்த இடத்தில் தரைத்தளம் உட்பட 14 மாடிகளுடன் கட்டடம் உருவாக உள்ளதை ‘திசா’ அமைப்பின் வெற்றியாக கருதுகிறோம்.
மேலும் ரயில்வே வளர்ச்சி திட்டங்கள், எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை குறித்தும் பேசினோம். எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை கல்லுாரி கட்டுமான பணிகள் இம்மாதத்திற்குள் முடியும். இரண்டாம் கட்ட பணிகள் அடுத்தாண்டு (2027) மார்ச்சுக்குள் நிறைவு பெறும் என கூறியுள்ளனர். மதுரை தெற்குவாசல் – அவனியாபுரம் இடையே பாலம், ரோடு விரிவாக்கப் பணிகள், ரிங்ரோடு விரகனுார் சந்திப்பில் மேம்பாலம் அமைப்பது குறித்து ஆலோசித்தோம் என்றார்.