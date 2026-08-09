கவுன்சிலர் நிதி ஒதுக்குங்கள்: கமிஷனரிடம் தி.மு.க., மனு தினமலர் செய்தி எதிரொலி
கவுன்சிலர் நிதி ஒதுக்குங்கள்: கமிஷனரிடம் தி.மு.க., மனு தினமலர் செய்தி எதிரொலி
ADDED : ஆக 09, 2026 12:46 AM
மதுரை: மதுரை மாநகராட்சி மண்டல கூட்டங்களை நடத்தவும், கவுன்சிலர் நிதியை ஒதுக்கக் கோரியும் தி.மு.க., கவுன்சிலர்கள் கமிஷனர் கவுரவ் குமாரிடம் மனு அளித்தனர்.
மாநகராட்சியில் 6 மாதங்களாக மண்டல கூட்டங்கள் நடக்கவில்லை. இக்கூட்டம் நடந்தால் தான் கவுன்சிலர் நிதி, மண்டல நிதி மூலம் நடக்கும் வார்டு பணிகளை குறிப்பிட்டு தீர்மானம் நிறைவேற்ற முடியும். இதனால் வார்டு பணிகள் முடங்கின. இதுகுறித்து தினமலர் நாளிதழில் செய்தி வெளியானது.
இதன் தொடர்ச்சியாக தி.மு.க., குழுத் தலைவர் ஜெயராம் தலைமையில் கவுன்சிலர்கள் கமிஷனரை சந்தித்தனர்.
அப்போது, ''நிதி ஒதுக்காததால் 9 மாதங்களாக வார்டு பணிகள் நடக்கவில்லை. அதிகாரிகள் தி.மு.க.,வினரை மதிப்பதில்லை.
கவுன்சிலரே இல்லாத த.வெ.க.,வினர் சொல்வதை கேட்கின்றனர். வரும் மாநகராட்சி கூட்டத்தை தி.மு.க., புறக் கணிக்கும்'' என்றனர்.
அதற்கு கமிஷனர், ''மண்டல கூட்டங்கள் ஆக. 11, 12ல் நடத்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. தேவையான நிதி அனைத்து வார்டுக்கும் ஒதுக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். ஆய்வுக்கு அதிகாரிகள் செல்லும்போது வார்டு கவுன்சிலருக்கு தகவல் தெரிவிக்க உத்தரவிடுகிறேன்'' என உறுதியளித்தார்.
தினமலர் செய்தியை காண்பித்த கமிஷனர் மண்டல கூட்டம் நடக்காதது குறித்து தினமலர் நாளிதழில் வெளியான செய்தியை கவுன்சிலர்களிடம் காண்பித்த கமிஷனர், ''இச்செய்தி வெளியான அன்றே மண்டல கூட்டங்கள் நடத்த முடிவு எடுத்துவிட்டேன்'' என தெரிவித்தார். ''கவுன்சிலர்களின் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றி தான் வருகிறேன். இதுபோல் கூட்டமாக வந்து சிரமப்படுத்த வேண்டாம்'' எனவும் கேட்டுக்கொண்டார்.