கோயில் அறங்காவலர்கள் நியமனம் இணையத்தில் வெளியிட விதிகளில் திருத்தம்: உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு
கோயில் அறங்காவலர்கள் நியமனம் இணையத்தில் வெளியிட விதிகளில் திருத்தம்: உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு
ADDED : அக் 27, 2026 07:09 PM
மதுரை: கோயில்களின் அறங்காவலர் பதவிக்கு விண்ணப்பித்தோர், நியமனம் செய்யப்பட்டோர் விபரங்களை அறநிலையத்துறை இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்வதற்கு விதிகளில் திருத்தம் செய்ய உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை உத்தரவிட்டது.
திருச்செந்துார் ராம்குமார் ஆதித்தன் தாக்கல் செய்த பொதுநல மனு:
அறநிலையத்துறையின் இணை கமிஷனர்களின் அதிகார வரம்பிற்குட்பட்ட 9215 கோயில்கள் மற்றும் 214 முதன்மை கோயில்களுக்கு அறங்காவலர்களை நியமிக்க விண்ணப்பிக்க அறிவிப்பு வெளியானது.
அறங்காவலர்கள் தேர்வில் வெளிப்படைத்தன்மை இல்லை. விபரங்களை பொது வெளியியில் வெளியிடுவதன் மூலம் மக்களின் நம்பிக்கையை பெற முடியும். விண்ணப்பதாரர்களின் தகுதி அல்லது பின்னணி குறித்து ஆட்சேபனைகளை எழுப்ப வாய்ப்பு கிடைக்கும்.
அறங்காவலர் பதவிக்கு விண்ணப்பித்தோர், அவர்களை தேர்வு செய்ததற்கான காரணம் மற்றும் நியமனம் குறித்த உத்தரவை அறநிலையத்துறை, சம்பந்தப்பட்ட கோயில்களின் இணையதளங்களில் பதிவேற்றம் செய்ய உத்தரவிட வேண்டும். இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்.
நீதிபதிகள் பி.வேல்முருகன், கே.கே.ராமகிருஷ்ணன் அமர்வு விசாரித்தது.
அரசு கூடுதல் தலைமை வழக்கறிஞர் பரதன்: விண்ணப்பித்தோரின் விபரங்களை இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்ய விதிகளில் இடம் இல்லை.
நீதிபதிகள்: சில அறங்காவலர்கள் கோயில் நிதி, நகைகளை அபகரித்ததாக தகவல்கள் வெளியாகின. கோயிலுக்கு சொந்தமான சொத்துக்களை விற்பனை செய்துள்ளனர். அறங்காவலர்கள் நியமனத்தில் வெளிப்படைத்தன்மை தேவை.
இவ்வாறு வாதம் நடந்தது.
நீதிபதிகள் பிறப்பித்த உத்தரவு: அறங்காவலர் பதவிக்கு விண்ணப்பித்தோர், நியமனம் செய்யப்பட்டோர் விபரங்களை அறநிலையத்துறை இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்வதற்கு விதிகளில் திருத்தம் செய்ய வேண்டும். மனுதாரர் அனுப்பிய மனுவை பரிசீலித்து அறநிலையத்துறை கமிஷனர் உத்தரவு பிறப்பிக்க வேண்டும் என்றனர்.