விருப்ப ஓய்வுக்கு விண்ணப்பித்தவருக்கு கட்டாய பயிற்சியில் விலக்கு அவசியம்
விருப்ப ஓய்வுக்கு விண்ணப்பித்தவருக்கு கட்டாய பயிற்சியில் விலக்கு அவசியம்
UPDATED : நவ 08, 2026 04:29 PM
ADDED : நவ 08, 2026 04:26 PM
மதுரை: ‘‘விருப்ப ஓய்வு கேட்டு விண்ணப்பித்த ஊழியர்களுக்கு கட்டாய பயிற்சிகளில் இருந்து விலக்களிக்க வேண்டும்’’ என, தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர் சங்கம் வலியுறுத்தியுள்ளது.
தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர் சங்க மாநில தலைவர் லியாகத் அலி, பொதுச் செயலாளர் ஜெயராஜ ராஜேஸ்வரன் கூறியிருப்பதாவது: வணிக வரித்துறை ஊழியர் அந்தோணியம்மாள் விபத்தில் பலியாகியுள்ளார். இதன் பின்னணியில் உள்ள நிர்வாக நடைமுறைகள், அரசு ஊழியர் பாதுகாப்பு குறித்து ஆய்வு செய்ய வேண்டும்.
பணிநிறைவை எதிர்நோக்கிய மூத்த பணியாளரை பயிற்சிக்கு அனுப்புகையில், வயது, உடல்நிலை, குடும்பச் சூழல், பயண இடர்பாடுகளை சிந்திக்க வேண்டும். துறையின் வளர்ச்சிக்கு பயிற்சி அவசியம் என்றாலும், பணியாளர் உயிர், உடல்நலம் மேலானவை. விதிகளை இயந்திரத் தனமாக அமல்படுத்தாமல், யதார்த்த சூழல் புரிந்து முடிவெடுக்க வேண்டும்.
அரசு அலுவலகங்களுக்கு அடிப்படை உள்கட்டமைப்பு வசதி, போதுமான பணியாளர், பணிச்சூழல் மேம்பாடுகளில் முன்னுரிமை அளிக்காத நிலையில், தேவையற்ற அலைச்சல், கட்டாய பயணங்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளிப்பது வேதனை தருகிறது.
தமிழக அரசு பணியில் உயிரிழப்போருக்கு ரூ.ஒரு கோடி காப்பீடு திட்டத்தை அறிவித்துள்ளது. எனவே இவரது குடும்பத்திற்கும் ரூ.ஒரு கோடி வழங்க வேண்டும். விருப்ப ஓய்வுக்கு விண்ணப்பித்துள்ள பணியாளர்களுக்கு கட்டாய பயிற்சியில் இருந்து விலக்களிக்க வேண்டும்.
நீண்ட தொலைவு பயணத்தை தவிர்க்க அருகாமை மையங்கள், இணையவழி பயிற்சிகளுக்கு முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும் எனத் தெரிவித்துள்ளனர்.