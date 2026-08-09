மீனாட்சி கோவில் இட மோசடியில் மேலும் ஒருவர் சிக்கினார்
மீனாட்சி கோவில் இட மோசடியில் மேலும் ஒருவர் சிக்கினார்
ADDED : ஆக 09, 2026 05:22 AM
மதுரை: மீனாட்சி அம்மன் கோவில் அறக்கட்டளை இடத்தை அபகரித்த வழக்கில், 3 பேர் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில், காளிகுமார், 35, என்பவர் நேற்று கைது செய்யப்பட்டார்.
மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில், அழகர்கோவிலுக்கு சேவை செய்ய, 1930-ல் உருவாக்கப்பட்ட அறக்கட்டளைக்கு சொந்தமான, 60 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள மதுரை சொக்கிக்குளம் அசோதா விலாஸ் பங்களா, தோட்டத்தை அபகரிக்கும் வகையில், போலி ஆவணங்கள் வாயிலாக பத்திரப்பதிவு செய்யப்பட்டது.
இதுதொடர்பாக, 19 பேர் மீது வழக்கு பதியப்பட்டது. உசிலம்பட்டி இளையராஜா, தாசில்தாராக இருந்தபோது பட்டா வழங்கிய ராமநாதபுரம் கலெக்டர் பி.ஏ., அன்பழகன் மற்றும் புதுக்கோட்டை மாவட்டம், கறம்பக்குடி ராஜ்குமார் ஆகியோரை, மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் கைது செய்தனர்.
இந்நிலையில், பத்திரப்பதிவுக்கு உதவியாக இருந்ததாக, 18வது குற்றவாளியான திண்டுக்கல் மாவட்டம், சிறுமலை தென்மலை காளிகுமார் என்பவரை, போலீசார் நேற்று கைது செய்தனர்.