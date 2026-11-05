போதைக்கு எதிரான விழிப்புணர்வு

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ADDED : நவ 04, 2026 08:01 PM
மதுரை: மதுரை மாவட்ட நிர்வாகம், நகர் போலீஸ் மதுவிலக்கு அமலாக்கத் துறை, சாலை போக்குவரத்துத் துறை சார்பில் போதைக்கு எதிரான விழிப்புணர்வும், சாலை பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கும் நடந்தது. போலீஸ் உதவி கமிஷனர் பச்சைமுத்து, தாசில்தார் கோபி, இன்ஸ்பெக்டர்கள் மாரியம்மாள், தங்கமணி, ஆர்.டி.ஓ.,க்கள் பாலமுருகன், சித்ரா பங்கேற்றனர்.
ஆரப்பாளையம் ஞானஒளிவுபுரம் பகுதி பிரிட்டோ மேல்நிலைப் பள்ளியில் கருத்தரங்கு, விழிப்புணர்வு ஊர்வலம் நடந்தது. பெரியார் பஸ்ஸ்டாண்ட் ஆட்டோ ஓட்டுநர்களுக்கு சாலை பாதுகாப்பு, போதை பொருள் பயன்படுத்துவதால் ஏற்படும் வாகன விபத்து குறித்தும், முதலுதவி அளிப்பது குறித்தும் செஞ்சிலுவை சங்க பயிற்றுனர் ராஜ்குமார் பயிற்சி அளித்தார். செஞ்சிலுவை சங்க செயற்குழு உறுப்பினர் அசோகன், மேனாசாமி உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.