பணி நியமன ரத்துக்கு எதிராக மேல்முறையீடு: விசாரணை ஒத்திவைப்பு
பணி நியமன ரத்துக்கு எதிராக மேல்முறையீடு: விசாரணை ஒத்திவைப்பு
ADDED : நவ 10, 2026 03:32 PM
மதுரை: பல்கலை போலி சான்று மூலம் தமிழ் வழியில் படித்தோருக்கான ஒதுக்கீட்டின் கீழ் குரூப் 1 பணியிடங்களுக்கு 4 பேர் தேர்வானதை டி.என்.பி.எஸ்.சி., ரத்து செய்தது. இந்த முடிவு சரியே என்ற உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை தனி நீதிபதி உத்தரவுக்கு எதிராக தாக்கலான மேல்முறையீட்டு மனு மீது விசாரணையை இரு நீதிபதிகள் அமர்வு ஒத்திவைத்தது.
சென்னை கலைவாணி,சதீஷ்குமார், மதுரை திருநங்கை ஸ்வப்னா,மதுரை சங்கீதா ஏற்கனவே தாக்கல் செய்த மனு: தமிழ் வழியில் பயின்றவர்களுக்கான (பி.எஸ்.டி.எம்.,) ஒதுக்கீட்டின் அடிப்படையில் குரூப் -1 பணியிடங்களுக்கு டி.என்.பி.எஸ்.சி., எங்களை தற்காலிகமாக தேர்வு செய்தது. சிலர் மதுரை காமராஜ் பல்கலையில் போலியாக பி.எஸ்.டி.எம்., சான்று பெற்றது தொடர்பாக லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசாரின் விசாரணைக்கு உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. விசாரணையை தொடர்ந்து எங்களின் தற்காலிக தேர்வை ரத்து செய்து டி.என்.பி.எஸ்.சி., உத்தரவிட்டது. அதை ரத்து செய்ய வேண்டும். இவ்வாறு குறிப்பிட்டனர்.
நீதிபதி பி.புகழேந்தி பிறப்பித்த உத்தரவு: மனுதாரர்கள் மதுரை காமராஜ் பல்கலை தொலைநிலை கல்வி இயக்ககத்தின் கீழ் பட்டப் படிப்புகளை முடித்துள்ளனர். அவர்களுக்கு வழங்கிய பட்டங்களை பல்கலைரத்து செய்தது. பல்கலையின் தமிழ் வழிக்கல்வி சான்றுஅடிப்படையில் மட்டுமே மனுதாரர்கள் அதற்கான இடஒதுக்கீட்டின் கீழ் தேர்வு செய்யப்பட்டனர். அதே பல்கலை, அச்சான்றுகள் உண்மையானவை அல்ல என டி.என்.பி.எஸ்.சி.,க்கு தெரிவித்தது. டி.என்.பி.எஸ்.சி.,யின் முடிவில் சட்டவிரோதம் இல்லை. சந்தேகத்திற்கு உள்ளாகியுள்ள சான்றிதழ்களின் அடிப்படையில் பெறப்பட்ட நியமனத்தை பாதுகாக்க அல்லது தொடர அனுமதிக்க முடியாது. மனுக்கள் தள்ளுபடி செய்யப்படுகின்றன. இவ்வாறு உத்தரவிட்டார்.
இதை எதிர்த்து சதீஷ்குமார், சங்கீதா மேல்முறையீடு செய்தனர்.
நீதிபதிகள் பி.வேல்முருகன், கே.கே.ராமகிருஷ்ணன் அமர்வு விசாரித்தது. அரசு தரப்பு, ‘‘லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் கீழமை நீதிமன்றத்தில் இறுதி அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டியுள்ளது. அவகாசம் தேவை’’ என தெரிவித்தது.
இதையடுத்து மனு மீதான விசாரணையை டிச., 4க்கு நீதிபதிகள் ஒத்தி வைத்தனர்.