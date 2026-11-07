பணிநீக்கம் தொடர்பான வழக்கில் மேல்முறையீடை திரும்ப பெறணும்: சாலை பராமரிப்பு ஊழியர்கள் வலியுறுத்தல்
பணிநீக்கம் தொடர்பான வழக்கில் மேல்முறையீடை திரும்ப பெறணும்: சாலை பராமரிப்பு ஊழியர்கள் வலியுறுத்தல்
ADDED : நவ 02, 2026 04:32 PM
மதுரை: ‘‘சாலைப் பணியாளர்களின் 41 மாத கால பணிநீக்க காலம் தொடர்பான உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்பை அமல்படுத்த வேணடும். மாறாக தமிழக அரசின் மேல்முறையீடை வாப்ஸ் பெற வேண்டும்’’ என நெடுஞ்சாலைத்துறை ஊழியர்கள் வலியுறுத்துகின்றனர்.
மதுரையில் தமிழ்நாடு நெடுஞ்சாலைத்துறை சாலை பராமரிப்பு ஊழியர்கள் சங்க மாநில செயற்குழுக் கூட்டம் தலைவர் வைரவன் தலைமையில் நடந்தது. மாவட்டத் தலைவர் மாரி வரவேற்றார். மாநில பொதுச் செயலாளர் விஜயகுமார் வேலை அறிக்கை சமர்ப்பித்தார். பொருளாளர் ஈஸ்வரமூர்த்தி வரவு செலவு அறிக்கை தாக்கல் செய்தார்.
மாநில துணைத் தலைவர் பரமேஸ்வரன், தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர் சங்கமாவட்ட தலைவர் சின்னப்பொண்ணு, நெடுஞ்சாலைத்துறை ஓட்டுநர் சங்க மாநில தலைவர் வேல்முருகன் உட்பட பலர் பேசினர்.
சாலைப் பணியாளர்களின் 41 மாத பணிநீக்க காலத்தை சென்னை உயர்நீதி மன்றம் வழங்கிய தீர்ப்பை அமல்படுத்தாமல் கடந்த அரசு மேல்முறையீடு செய்தது. தமிழக அரசு அதை வாபஸ் பெற்று நீதிமன்ற தீர்ப்பை அமல்படுத்த வேண்டும். இதுபோன்று மற்ற கோரிக்கைகளையும் வலியுறுத்தி டிச.26 ல் மதுரையில் மாநில மாநாடு நடைபெறும். இதில் அமைச்சர்கள் ஆதவ்அர்ஜூனா, அமைச்சர் நிர்மல்குமார் ஆகியோரை அழைத்து பங்கேற்க செய்ய வேண்டும். சாலைப் பணியாளர்கள் கோரிக்கையை முதல்வர் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் என தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. மாநில செயலாளர் பிச்சை நன்றி கூறினார்.