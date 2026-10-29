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மயானங்கள் பொதுவானவையா! பதில் கோரும் உயர்நீதிமன்றம்
மயானங்கள் பொதுவானவையா! பதில் கோரும் உயர்நீதிமன்றம்
ADDED : அக் 28, 2026 09:22 PM
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மதுரை: திருநெல்வேலி மாவட்டம் நாங்குநேரி அருகே கீழ அரியாகுளம் செல்லப்பா, உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளையில் தாக்கல் செய்த பொதுநல மனு: கீழஅரியாகுளத்தில் வசிக்கும் மக்களுக்காக பொது மயானம் அல்லது இறுதிச் சடங்கு செய்வதற்கான இடமாக பயன்படுத்துவதற்கு அரசு புறம்போக்கு நிலம் அல்லது வேறு ஏதேனும் அரசு நிலத்தை ஒதுக்கீடு செய்யுமாறு கலெக்டர், டி.ஆர்.ஓ.,நாங்குனேரி தாசில்தாருக்கு மனு அனுப்பினோம். பரிசீலிக்க உத்தரவிட வேண்டும். இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்.
நீதிபதிகள் பி.வேல்முருகன், கே.கே.ராமகிருஷ்ணன் அமர்வு பிறப்பித்த உத்தரவு: தமிழகத்திலுள்ள அனைத்து மயானங்களும் பொதுவானவையா அல்லது ஒவ்வொரு சமூகத்திற்கும் தனித்தனி மயானங்கள் உள்ளனவா குறித்து அரசு தரப்பில் நவ.,17 ல் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்றனர்.