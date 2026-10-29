சிறை பாதுகாப்பில் குளறுபடி எங்களுக்கு மட்டும் தண்டனையா: சிறை காவலர்கள் புலம்பல்
சிறை பாதுகாப்பில் குளறுபடி எங்களுக்கு மட்டும் தண்டனையா: சிறை காவலர்கள் புலம்பல்
UPDATED : அக் 28, 2026 07:12 PM
ADDED : அக் 28, 2026 07:08 PM
மதுரை: ‘தேனி சிறையில் கைதிகள் தப்பி ஓடியதற்கு தண்டனையாக மற்ற சிறை காவலர்களுக்கு ஓய்வு கொடுக்காமல் பணியில் ஈடுபடுத்துவது எந்த வகையில் நியாயம்’ என சிறை காவலர்கள் புலம்புகின்றனர்.
தேனி தேக்கம்பட்டி சிறையில் அக்.,26ல் 17 கைதிகள் ‘எஸ்கேப்’ ஆயினர். கைதிகள் தப்பிச்சென்றதற்கு பாதுகாப்பு குறைபாடே காரணம் என்பதால், அனைத்து சிறைகளிலும் பாதுகாப்பை பலப்படுத்த டி.ஜி.பி., சந்தீப்ராய் ரத்தோர் உத்தரவிட்டுள்ளார். இதனால் காவலர்களுக்கு தொடர்ச்சியாக பணி ஒதுக்கப்பட்டு வருவதால் அவர்கள் விரக்தியடைந்து மனஉளைச்சலுக்கு ஆளாகி உள்ளனர்.
அவர்கள் கூறியதாவது: தேனி சிறையில் இருந்து கைதிகள் தப்பியதற்கு மற்ற சிறை காவலர்களை பழிவாங்குவது போல் ஓய்வே கொடுக்காமல் தொடர்ந்து பணியில் ஈடுபடுத்துவது எந்த வகையில் நியாயம். இது மனித உரிமை மீறல் இல்லையா. பாதுகாப்பு குளறுபடிக்கான காரணங்களை கண்டறிந்து அதை சரிசெய்தாலே போதும். ஆனால் கீழ்நிலையில் உள்ள எங்களை மட்டும் ‘சஸ்பெண்ட்’ செய்கிறார்கள்.
சிறை பாதுகாப்பு என்பது அதிகாரிகளின் மேற்பார்வை, நிர்வாகம், திட்டமிடல் சார்ந்தது. ஒரு சம்பவத்திற்கு தண்டனை வழங்க வேண்டும் என்றால் அதிகாரிகள் வரை எடுக்க வேண்டும். அப்போதுதான் அடுத்து அதுபோன்ற சம்பவம் நடக்காது. ஆனால் தேனி சிறையில் கைதிகள் தப்பியது குறித்து மதுரை சிறை டி.ஐ.ஜி., முருகேசன், கண்காணிப்பாளர் கிருஷ்ணராஜிடம் குறைந்தபட்ச விசாரணைக்கூட நடத்தப்படவில்லை. நியாயப்படி அவர்கள் மீதும் ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுத்திருக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு கூறினர்.