எல்லீஸ் நகரில் நவீன அடுக்குமாடி வீடுகள் கட்ட ஏற்பாடு: அமைச்சர் தகவல்
எல்லீஸ் நகரில் நவீன அடுக்குமாடி வீடுகள் கட்ட ஏற்பாடு: அமைச்சர் தகவல்
ADDED : ஜூலை 10, 2026 04:20 AM
மதுரை: மதுரை மாவட்டத்தில் தமிழ்நாடு வீட்டுவசதி வாரியம் மூலம் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் திட்டப்பணிகள் குறித்து அமைச்சர் ராஜ்குமார் நேற்று ஆய்வு செய்தார்.
மதுரை ரேஸ்கோர்ஸ் காலனியில் 5 ஏக்கர் நிலத்தில் அமைந்துள்ள சிதிலமடைந்த 198 அரசு அலுவலர் வாடகை குடியிருப்புகளையும், டி.ஆர்.ஓ., காலனியில் 2.25 ஏக்கர் நிலத்தில் அமைந்துள்ள சிதிலமடைந்த 174 குடியிருப்புகளையும் பார்வையிட்டார். அவருடன் வீட்டுவசதி வாரிய மேலாண் இயக்குனர் பிரபாகர், கலெக்டர் நிஷாந்த்கிருஷ்ணா, எம்.எல்.ஏ.,க்கள் கல்லாணை, தங்கப்பாண்டி, தலைமை பொறியாளர் சரவணன், கண்காணிப்பு பொறியாளர் இருளப்பன், செயற்பொறியாளர்கள் பழனிகுமார், பாலமுருகன் சென்றனர்.
சொக்கிக்குளம் காலனியில் 2.69 ஏக்கரில் சிதிலமடைந்த 132 வாடகை குடியிருப்புகளையும் பார்வையிட்ட அவர், நவீன வசதிகளுடன் கூடிய வாடகை குடியிருப்புகள் கட்டுவதற்கு அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டார். பைபாஸ்ரோடு பொன்மேனி கிராமம் எல்லீஸ் நகரில் 1.10 ஏக்கரில் நவீன வசதிகளுடன் அடுக்குமாடி வீடு கட்டுவதற்கான இடத்தை ஆய்வு செய்தார்.
தோப்பூரில் வணிகவளாகம் பின் உச்சப்பட்டி, தோப்பூரில் ஒருங்கிணைந்த கட்டமைப்புகளுடன் கூடிய 573.83 ஏக்கரில் அமைந்துள்ள துணைக்கோள் நகர திட்டப் பகுதியை பார்வையிட்டார். தோப்பூரில் வீட்டுவசதி வாரியம் சார்பில் கட்டப்பட்ட வணிகவளாகத்தை பார்வையிட்ட அமைச்சர், கடைகளை மாத வாடகை அடிப்படையில் இணையவழியில் ஒதுக்கீடு செய்ய உத்தரவிட்டார்.
அமைச்சர் ராஜ்குமார் கூறியதாவது: எல்லீஸ்நகர் நவீன அடுக்குமாடி வீடுகள் பணி விரைந்து துவக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. தோப்பூரில் 500 ஏக்கரில் 6 ஆயிரம் வீட்டுமனைகள் திட்டமும் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது. பொதுமக்களுக்கு அனைத்து வசதிகளுடன் கூடியதாக இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் என்றார்.