கலைத் திருவிழா மாநிலப் போட்டிகள்

ADDED : அக் 28, 2026 09:25 PM
மதுரை: மதுரையில் கல்வித்துறை சார்பில் நடந்த மாநில கலைத் திருவிழா போட்டிகளை இணை இயக்குநர் வை.குமார் தொடங்கி வைத்தார்.
சி.இ.ஓ., தயாளன் வரவேற்றார். டி.இ.ஓ.,க்கள் செந்தில்குமார், தென்கரை முத்துப்பிள்ளை, கணேசன், ரகுபதி பங்கேற்றனர். 38 மாவட்டங்களின் 1 – 5 ம் வகுப்பு வரையான 1600 அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு வல்லபா வித்யாலா பள்ளியிலும், 1,540 உதவிபெறும் பள்ளிகளின் மாணவர்களுக்கு சர்வேயர்காலனி மகாத்மா பள்ளியிலும் 30க்கும் மேற்பட்ட போட்டிகள் நடந்தன.
போட்டிகளை ஒருங்கிணைக்க தலைமையாசிரியர்கள், பி.இ.ஓ.,க்கள், உடற்கல்வி ஆசிரியர்கள், ஆசிரியர் பயிற்றுனர்கள் என 10 குழுக்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டன.
சி.இ.ஓ., கூறுகையில், புகாருக்கு இடமின்றி மாநில போட்டிகள் நடத்தி முடிக்கப்பட்டன. பெற்றோர் உட்பட 5 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோருக்கு உணவு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. போட்டி முடிவுகள் சென்னையில் வெளியிடப்படும் என்றார்.