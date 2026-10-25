டாக்டரிடம் கேளுங்கள் பக்கத்திற்கு

UPDATED : அக் 24, 2026 04:28 AM
ADDED : அக் 24, 2026 04:26 AM
எனக்கு 35 வயதாகிறது. சில ஆண்டுகளாக கடினமான பொருட்கள் மெல்லும் போது பற்களில் சிறு பகுதிகள் உடைவதுடன் பெரும்பாலான பற்கள் சிதைந்து கூர்மையாக மாறி நீட்டியபடி உள்ளன. இதனால் உணவு மெல்லும் போது வாய் உட்பகுதியில் காயம் ஏற்படுகிறது. இதே நிலை நீடித்தால் உடலுக்கு ஏதாவது பாதிப்பு ஏற்படுமா
கி.குமரகுரு, ராஜபாளையம்.
சொத்தையான, உடைந்த பற்கள் ஒன்றும் செய்யாது என மருத்துவம் பார்க்காமல் விடுவது தவறு. அவை நாளடைவில் சீழ் பிடித்து கட்டி போன்று உருவாகி பிரச்னைகளை ஏற்படுத்தி விடும். சொத்தை, உடைந்த பற்களை கண்டிப்பாக அகற்றிவிட வேண்டும். பற்கள் உடைந்து வாயின் உள்ளே ஏற்படும் தொடர் காயங்கள் கேன்சர் வரை பாதிப்பை கொண்டு சென்று விடும். டாக்டரிடம் ஆலோசித்து சேதமான பல் காப்பாற்றும் நிலை இருந்தால் வேர் சிகிச்சை கொடுத்து பல் அடைப்பு, செயற்கை மூடி பொருத்துவது அவசியம்.
--டாக்டர் தினேஷ் பாபு, பல் மருத்துவர், ராஜபாளையம்.