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﻿ ஆடு திருட முயற்சி: மூவர் கைது

﻿ ஆடு திருட முயற்சி: மூவர் கைது

ADDED : ஜூலை 12, 2026 02:03 AM

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ADDED : ஜூலை 12, 2026 02:03 AM

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உசிலம்பட்டி: வாலாந்துார் அருகே ஆடு திருட முயன்ற மூவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

வாலாந்துார் அருகே சக்கரைப்பட்டியைச் சேர்ந்தவர் சுரேஷ் 50. இவர் 100க்கும் மேற்பட்ட ஆடுகள் வளர்த்து வருகிறார். இரவில் பட்டியில் அடைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த ஆடுகள் சில தினங்களுக்கு முன் வித்தியாசமாக சத்தமிட்டன. காவலுக்கு படுத்திருந்த சுரேஷ் பார்த்தபோது டூவீலரில் வந்த மூவர் ஆட்டை திருட முயன்றனர். அவர் சத்தம்போட்டதால் திருடர்கள் அங்கிருந்து தப்பினர். அதில் ஒருவர் தனது அலைபேசியை தவறவிட்டுச் சென்றார்.

அந்த அலைபேசியை கைப்பற்றி போலீசார் விசாரித்தனர். அதில் அலைபேசி கருமாத்துார் கோட்டையூரைச் சேர்ந்த ரஞ்சித் 33, என்பவருடையது என தெரிந்தது. அவரை கைது செய்து விசாரித்த போலீசார், அவருடன் ஆடு திருட வந்த திருமங்கலம் சமத்துவபுரம் பிரகாஷ் 29, வேங்கடசமுத்திரம் ராஜபாண்டி 30, ஆகியோரை கைது செய்தனர். அவர்களிடம் இருந்த டூவீலரை பறிமுதல் செய்தனர்.

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