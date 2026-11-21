UPDATED : நவ 20, 2026 06:40 PM
ADDED : நவ 20, 2026 06:37 PM
சோழவந்தான்: குருவித்துறையில் காட்டுப்பன்றிகளால் பயிர்களுக்கு ஏற்படும் சேதத்தை தடுப்பது குறித்து மதுரை வேளாண் கல்லுாரி மாணவர்கள் சார்பில் விவசாயிகளுக்கு விழிப்புணர்வு, செயல்விளக்க நிகழ்ச்சி நடந்தது.
கிராமப்புற விவசாய பணி அனுபவத்தில் பங்கேற்ற மாணவர்கள் மாநில அரசின் 2026-27ஆம் ஆண்டுக்கான வேளாண் நிதிநிலை அறிக்கையில் அறிவித்த காட்டுப்பன்றி சேதத் தடுப்புத் திட்டம் குறித்து விளக்கமளித்தனர். இத்திட்டத்தில் தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலை, உருவாக்கிய திரவ காட்டுப்பன்றி விரட்டி, வனவிலங்குகளால் ஏற்படும் பயிர் சேதத்தை குறைக்க சூரிய சக்தி மின்வேலி அமைப்பது குறித்து செயல்விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது.
மேலும் விவசாயிகளுக்கு கிடைக்கும் மானிய உதவி, தடுப்பு நடவடிக்கை, அவற்றை பயன்படுத்துவதன் அவசியம் குறித்தும் விளக்கப்பட்டன.