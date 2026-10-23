﻿ உலக இதய தினத்தையொட்டி விழிப்புணர்வு நடைபயணம்

ADDED : செப் 29, 2026 04:50 AM
மதுரை: மதுரையில் அப்போலோ சிறப்பு மருத்துவமனை சார்பில் உலக இதய தினத்தை முன்னிட்டு, இதய ஆரோக்கியம், நோய்த்தடுப்பு, வாழ்க்கை முறையை வலியுறுத்தி நடைபயணம் மேற்கொண்டனர்.
காந்தி மியூசியத்தில் காலை 6:00 மணிக்கு தொடங்கி 3 கி.மீ.,க்கு நடந்து சென்றனர். இதில் பங்கேற்ற 2 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோருக்கு டீ சர்ட், பதக்கம், சான்றிதழ், பானங்கள் வழங்கப்பட்டன.
மருத்துவமனை தலைமை செயல் அதிகாரி டாக்டர் நிகில் திவாரி பேசியதாவது: இதய நோயாளிகளுக்கு ஆரோக்கியம் குறித்த நம்பிக்கை, சிறந்த சிகிச்சை வழங்குவதில் தேசிய சிறப்பு மையமாக அப்போலோ திகழ்கிறது. இதுவரை 2 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட இதய அறுவை சிகிச்சைகள், 3 லட்சம் ஆஞ்சியோ பிளாஸ்டி சிகிச்சைகள் வெற்றிகரமாக செய்யப்பட்டுள்ளன. இதய பைபாஸ் அறுவை சிகிச்சைகளில் 99.6 சதவீத வெற்றி பெறப்பட்டுள்ளது. இது உலகளாவிய சராசரியான 98 சதவீதத்தைவிட அதிகம், என்றார்.
இதய சிகிச்சை நிபுணர்கள் விவேக் போஸ், சுப்பு ராமகிருஷ்ணன், கருப்பையா, செல்வகணேஷ், ரங்கமணிகண்டன், செந்தில் குமார், அறுவை சிகிச்சை நிபுணர்கள் ஸ்ரீதர், மேன்ப்ரெட் பெர்னாண்டோ, நரம்பியல் சிகிச்சை நிபுணர் மீனாட்சி சுந்தரம் ஆகியோர் ஆரோக்கிய இதய பராமரிப்புக்கு சரிவிகித உணவு, சீரான உடற்பயிற்சியின் முக்கியத்துவத்தை விளக்கினர். ஸ்போர்ட்ஸ் மெடிசின் டாக்டர் ஜான் பென்னி நடை பயிற்சி ஆலோசனை வழங்கினார்.