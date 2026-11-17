போலீஸ் ஸ்டேஷனில் இறந்த பாலகிருஷ்ணன் உடலில் ரத்தக்கசிவு காயங்கள்
போலீஸ் ஸ்டேஷனில் இறந்த பாலகிருஷ்ணன் உடலில் ரத்தக்கசிவு காயங்கள்
UPDATED : நவ 16, 2026 04:54 PM
ADDED : நவ 16, 2026 04:50 PM
மதுரை: லாரியில் ஏற்றிச்சென்ற ஏலக்காய் மூடை எரிந்தது தொடர்பாக விசாரணைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டு மதுரை செக்கானுாரணி போலீஸ் ஸ்டேஷன் கழிவறையில் இறந்த தேனியைச் சேர்ந்த பாலகிருஷ்ணன் 42, உடல் பிரேத பரிசோதனையில் முதுகில் ரத்தக்கசிவு காயங்கள், மூளை, நுரையீரலில் வீக்கம் இருந்ததாக அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
மதுரை அரசு மருத்துவமனை மார்ச்சுவரியில் உசிலம்பட்டி நீதிபதி எஸ்.ஆனந்த்ராஜா முன்னிலையில் பாலகிருஷ்ணனின் சகோதரர் நரசிம்ம மூர்த்தி உடனிருக்க, மூன்று டாக்டர்கள் பிரேத பரிசோதனை செய்தனர்.
பரிசோதனை அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதாவது:
பாலகிருஷ்ணனின் கழுத்தின் முன்பகுதி, பக்கவாட்டில் 27 செ.மீ., நீளம், 2 செ.மீ., அகலத்தில் சாய்வான கயிற்றுத் தடம் இருந்தது. கழுத்தின் பின்புறத்தில் இந்தத் தடம் இல்லை. கழுத்தின் தைராய்டு, கிரிகாய்டு குருத்தெலும்புகள், மூச்சுக்குழாய் வளையங்கள் சேதமடையவில்லை.
முதுகில் மட்டும் ஐந்து தனித்தனி ரத்தக்கசிவு காயங்கள் தோல் பகுதியைத்தாண்டி தசை வரை பாதித்திருந்தது. இரண்டு பக்க நுரையீரலிலும் வீக்கத்துடன் பல இடங்களில் சிறிய புள்ளி வடிவ ரத்தக்கசிவுகள், மூளையில் வீக்கம், ரத்தக்கசிவு இருந்தது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இரைப்பை, சிறுகுடல், கல்லீரல், சிறுநீரகங்கள், ரத்த மாதிரி சேகரிக்கப்பட்டு மதுரை மண்டல தடய அறிவியல் ஆய்வகத்திற்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளன. இதயம், நுரையீரல், கல்லீரல், கணையம், மண்ணீரல், மூளையின் திசு மாதிரிகள் ஆய்வுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளன.
முழு உடல் சி.டி. ஸ்கேன் எடுக்கப்பட்டதுடன் பிரேத பரிசோதனை வீடியோ, போட்டோவாக பதிவு செய்யப்பட்டது. ரசாயனப் பகுப்பாய்வு, திசுப்பரிசோதனை முடிந்தபின் முழுமையான அறிக்கை வெளியிடப்படும்.