குன்றத்து மலை மேல் வேல் எடுக்கும் விழாவில் கதம்ப சாதம் படைக்க தடை: த.வெ.க., அரசு மீது பா.ஜ., குற்றச்சாட்டு
குன்றத்து மலை மேல் வேல் எடுக்கும் விழாவில் கதம்ப சாதம் படைக்க தடை: த.வெ.க., அரசு மீது பா.ஜ., குற்றச்சாட்டு
UPDATED : அக் 09, 2026 05:26 PM
ADDED : அக் 09, 2026 05:24 PM
திருப்பரங்குன்றம்: ‘மதுரை மாவட்டம் திருப்பரங்குன்றம் மலைமேல் குமாரருக்கு வேல் எடுக்கும் திருவிழாவில் கதம்ப சாதம் சமைக்க தடை விதித்த பிரச்னையில் மத்திய அரசின் மீது த.வெ.க., அரசு வீண் பழி சுமத்துகிறது’ என பா.ஜ., இளைஞரணி மாநில தலைவர் சூர்யா தெரிவித்தார்.
திருப்பரங்குன்றத்தில் அவர் கூறியதாவது: பல நுாற்றாண்டாக மலை மேல் குமாரருக்கு வேல் எடுக்கும் திருவிழாவில் கதம்ப சாதம் சமைத்து பக்தர்களுக்கு விநியோகிக்கப்பட்டு வருகிறது. இதுவரை தொல்லியல் துறையிடம் அறநிலையத்துறை அனுமதி கேட்டது கிடையாது. முதல் முறையாக அனுமதி கேட்டு கோயில் நிர்வாகம் கடிதம் அனுப்பிய நிலையில், சட்டங்களுக்குட்பட்டு திருவிழாவை கொண்டாடலாம் என தொல்லியல் துறை பதில் அளித்தது. ஆனால் ‘மலை மேல் சமைக்கக்கூடாது’ என கோயில் நிர்வாகம் தெரிவிக்கிறது. உடனடியாக நாங்கள் மத்திய தொல்லியல் துறையினரை அணுகி உண்மை நிலையை தெரிவித்தோம்.
நேற்று முன்தினம் இரவு 11:00 மணிளவில் மத்திய தொல்லியல் துறை மூலமாக அறநிலையத்துறை, போலீஸ் கமிஷனர், மாநகராட்சி கமிஷனருக்கு அனுப்பிய செய்தியில், ‘மலை மேல் பாரம்பரியமாக திருவிழா நடத்திக் கொள்ள எங்களுக்கு ஆட்சேபனை இல்லை’ என தெரிவித்திருந்தனர். ஆனால் போலீசார் ‘ஆர்டர் காப்பி’ கேட்கின்றனர். இப்பிரச்னையில் முழுக்க முழுக்க அரசியல் மட்டுமே உள்ளது. ஆயிரம் ஆண்டுகளாக பின்பற்றும் நடைமுறைக்கு எதிராக த.வெ.க., அரசு செயல்படுகிறது. இந்த பிரச்னையில் த.வெ.க., அரசு மத்திய அரசு மீது வீண் பழி சுமத்துகிறது. நவ., 24ல் கார்த்திகை தீப விழா நடக்கிது. அன்று நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி தீபம் ஏற்றப்பட வேண்டும். இவ்வாறு கூறினார்.