ஓட்டுநர் உரிமம் சோதனைக்கான 'எச்' வடிவ புதிய பாதைக்கு தடை
ஓட்டுநர் உரிமம் சோதனைக்கான 'எச்' வடிவ புதிய பாதைக்கு தடை
ADDED : ஜூலை 11, 2026 11:56 PM
மதுரை: தமிழக இலகு மற்றும் கனரக வாகன ஓட்டுநர் பயிற்சி பள்ளி உரிமையாளர்கள் நலச்சங்க செயலர் ஜான் மார்ட்டின் தாக்கல் செய்த மனு:
மதுரை வடக்கு, திண்டுக்கல், சிவகங்கை, துாத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, மார்த்தாண்டம், திருச்சி மேற்கு, திருவண்ணாமலை, கோவை மத்தி, கிருஷ்ணகிரி வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகங்களில், 'எச்' வடிவ பாதை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அப்பாதைக்கு இடைப்பட்ட, 2 நேர்கோடுகளின் அகலத்தை அதிகரித்து, அவற்றின் பரிமாணங்களில் மாற்றம் செய்ய, தமிழக போக்கு வரத்து கமிஷனருக்கு உத்தரவிட வேண்டும்.
இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்.
நீதிபதி சி.சரவணன் பிறப்பித்த உத்தரவில், 'தானியங்கி சோதனை பாதையின் 'எச்' வடிவ பாதை குறித்த காணொலி, அரசு தரப்பில் நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. அதை பரிசீலித்தபோது, 'எச்'- வடிவ பகுதியில், வாகனத்தை பின்னோக்கி இயக்கி திருப்புவதற்கு போதிய இடவசதி இல்லாதிருப்பதே காரணம். சோதனை பாதை குறுகலானது. மனுதாரர் தரப்பு கோரிக்கையை, அரசு மறு பரிசீலனை செய்ய வேண்டும்.
'அதுவரை 'எச்' வடிவ பாதையில் நடத்தப்படும் சோதனையை, தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்க வேண்டும். ஏனெனில், இச்சோதனை பாதையால், விண்ணப்பதாரர்கள் தோல்வியடையும் நிலை உருவாகியுள்ளது. விசாரணை ஆக., 6க்கு ஒத்திவைக்கப்படுகிறது' என, உத்தரவிட்டார்.