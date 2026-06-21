/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/காசி விஸ்வநாதருக்கு பூஜை செய்ய தடை
ADDED : நவ 15, 2026 07:44 PM
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திருப்பரங்குன்றம்: திருப்பரங்குன்றத்தில் கந்த சஷ்டி திருவிழா சூரசம்ஹாரத்தை முன்னிட்டு மலை மேல் உள்ள காசி விஸ்வநாதர் கோயிலில் சிறப்பு பூஜை நடத்த அகில பாரத அனுமன் சேனா நிர்வாகிகளுக்கு போலீசார் தடை விதித்தனர்.
காசி விஸ்வநாதருக்கு சிறப்பு அபிஷேகங்கள், பூஜை நடத்த அகில பாரத அனுமன் சேனா மாநில அமைப்பு பொதுச்செயலாளர் ராமலிங்கம், மாவட்ட தலைவர் சக்திவேல் தலைமையில் பக்தர்கள் இன்று (நவ.,15) காலை மலை மேல் செல்ல முடிவு செய்தனர்.
இதையறிந்த போலீசார் அனுமன் சேனா நிர்வாகிகளுக்கு மலை மேல் காசி விஸ்வநாதர் கோயிலுக்கு பூஜை செய்ய செல்ல தடை விதித்தனர். அதனால் அனுமன் சேனா நிர்வாகிகள், பக்தர்கள் மலை அடிவாரத்தில் உள்ள பழனியாண்டவர் கோயில் பிரகாரத்தில் எழுந்தருளியுள்ள காசி விஸ்வநாதருக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், பூஜை, தீபாராதனை செய்தனர்.