தொழில்முனைவோருக்கு வங்கிக்கடன் அனுமதி

UPDATED : அக் 28, 2026 07:12 PM
ADDED : அக் 28, 2026 07:09 PM
மதுரை: தமிழக அரசின் குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில் நிறுவனங்கள் (எம்.எஸ்.எம்.இ.,) துறை, மதுரை மாவட்டத் தொழில் மையம் சார்பில் தொழில் முனைவோருக்கான வங்கிக்கடன் அனுமதி ஆணை வழங்கும் விழா கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நடந்தது. மையப் பொது மேலாளர் கணேசன், கடன் அனுமதி ஆணை வழங்கி பேசுகையில் ‘‘ட்வீஸ், நீட்ஸ், பி.எம்.இ.ஜி.பி., யு.ஒய்.இ.ஜி.பி., அண்ணல் அம்பேத்கர், பி.எம்.எப்.எம்.ஏ., திட்டங்களின் கீழ் வங்கிக்கடன் வழங்கும் போது தமிழக அரசின் மானியம் பெறலாம். திட்டங்களுக்கு ஏற்ப மானிய அளவு மாறுபடும். இளைஞர்கள் படித்து முடித்தபின் தனியார் வேலைக்குச் செல்லாமல் சுயமாக தொழில் தொடங்க வேண்டும்’’ என்றார்.
நபார்டு வங்கி உதவிப் பொது மேலாளர் சக்திபாலன், தமிழ்நாடு தொழில் முதலீட்டுக் கழக மேலாளர் ராஜா, தாட்கோ உதவி மேலாளர் தினேஷ், மடீட்சியா இணைச்செயலாளர் பொன்குமார், அப்பளம் வடகம் மோர் வத்தல் சங்க மாநிலத் தலைவர் திருமுருகன் கலந்து கொண்டனர்.