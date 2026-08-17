/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/ ஆர்.எல்.ஐ.எம்.எஸ்.,ல் வங்கிப்பணி கருத்தரங்கு
ADDED : ஆக 13, 2026 05:31 PM
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மதுரை: மதுரை அருப்புக்கோட்டை ரோடு ஆர்.எல். இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் மேமேஜ்மென்ட் ஸ்டடீஸ் கல்லுாரியில் மும்பை இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் பாங்கிங் அண்ட் பைனான்ஸ்(ஐ.ஐ.பி.எப்.,) இணைந்து மாணவர்களுக்கான வங்கித்துறை பணி வாய்ப்புகள் குறித்த கருத்தரங்கு நடந்தது. பல்வேறு கல்லுாரி மாணவர்கள் பங்கேற்றனர்.
கல்லுாரி இயக்குநர் சுப்பிரமணியன் வரவேற்றார். ஐ.ஐ.பி.எப்., சி.இ.ஓ., தீபக்குமார், வங்கித்துறையின் எதிர்கால வளர்ச்சிக்கான பாதைகள், வேலைவாய்ப்புகள், தொழில்திறன்கள் குறித்து பேசினார். சி.டி.ஓ., பிஜய்குமார் ஜா, வங்கித்துறை சார்ந்த சான்றிதழ் படிப்பின் முக்கியத்துவம், வேலைவாய்ப்பு குறித்து பேசினார். சுப்பலட்சுமி லட்சுமிபதி அறிவியல் கல்லுாரி வணிகவியல் துறைத்தலைவர் பத்மாவதி நன்றி கூறினார்.