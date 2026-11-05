என்னிடம் ரூ.15 கோடி தருவதாக பேரம்: முஸ்தபா எம்.எல்.ஏ., சொல்கிறார்
என்னிடம் ரூ.15 கோடி தருவதாக பேரம்: முஸ்தபா எம்.எல்.ஏ., சொல்கிறார்
UPDATED : நவ 04, 2026 07:20 PM
ADDED : நவ 04, 2026 06:08 PM
அவனியாபுரம்: அ.தி.மு.க.,வினர் ரூ.15 கோடி தருவதாக என்னிடம் பேரம் பேசினர் என த.வெ.க., எம்.எல்.ஏ., முஸ்தபா தெரிவித்தார்.
மதுரையில் அவர் கூறியதாவது:
த.வெ.க., எம்.எல்.ஏ., க்களிடம் அ.தி.மு.க.,வினர் குதிரை பேரத்தில் ஈடுபடுகின்றனர். இந்த பகுதியை சேர்ந்த அ.தி.மு.க., வினர் என்னை தொடர்பு கொள்கின்றனர். அ.தி.மு.க.,- தி.மு.க., சேர்ந்துதான் இந்த முயற்சி செய்கின்றனர்.
என்னை போனில் தொடர்பு கொண்டு ரூ. 15 கோடி வாங்கிக் கொள்ளுங்கள். நம்பிக்கை இல்லா வாக்கெடுப்பு கொண்டு வருகிறோம் என்றனர். இதை தலைமைக்கு தெரிவித்திருக்கிறேன்.
இரண்டு நாட்களில் யார் இதை செய்தார்கள் என வெளியே வரும்.
இதே பிரச்னையில் ஏற்கனவே செந்தில் பாலாஜி மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. ரூ. 100 கோடி கொடுத்தாலும் த.வெ.க., எம்.எல்.ஏ., க்கள் வர மாட்டார்கள் என்றார்.