சிறைகளில் சமையலர் உள்ளிட்ட பணியிடங்களுக்கு பேரம்: ‘குடும்பத்தொழிலாக’ அடுத்தடுத்து வாரிசுகள், உறவினர்கள் நியமனம்
சிறைகளில் சமையலர் உள்ளிட்ட பணியிடங்களுக்கு பேரம்: ‘குடும்பத்தொழிலாக’ அடுத்தடுத்து வாரிசுகள், உறவினர்கள் நியமனம்
UPDATED : நவ 21, 2026 06:32 PM
ADDED : நவ 21, 2026 06:26 PM
மதுரை: தமிழக சிறைகளில் சமையலர், துாய்மைப் பணியாளர், ஆண் செவிலியர் உட்பட 10 விதமான பணியிடங்களுக்கு வேண்டியவர்களை நியமிக்க லட்சக்கணக்கான ரூபாய் பேரம் பேசப்பட்டு வருகிறது. பல சிறைகளில் வெளிநபர்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்காமல் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்களின் வாரிசுகளுக்கே பணிவாய்ப்பு அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
தமிழகத்தில் 9 மத்திய சிறைகள், 5 பெண் சிறைகள், 13 மாவட்ட சிறைகள், 90 கிளைச்சிறைகள் உட்பட மொத்தம் 125 சிறைகள் உள்ளன. கைதிகளுக்கு உணவு தயாரித்து கொடுக்க மத்திய சிறைகளில் தலா 3 சமையலர்கள், 3 துாய்மைப்பணியாளர் பணியிடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. மாவட்ட சிறைகளில் தலா 2 சமையலர்கள், 2 துாய்மைப்பணியாளரும், கிளைச்சிறைகளில் தலா 1 சமையலர்கள், 1 துாய்மைப்பணியாளரும் நியமிக்கப்பட வேண்டும். தவிர, ஆண் செவிலியர், தச்சர், டிரைவர், பொருட்கள் கட்டுனர், எலக்ட்ரீசியன் உட்பட 10 விதமான பணியிடங்களுக்கு அவ்வப்போது ஆட்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர்.
குரூப் 4 அரசுப்பணி
இதன்படி தமிழக சிறைகளில் 200 பணியிடங்கள் தற்போது காலியாக உள்ளன. இப்பணியிடங்களுக்கு ஆட்களை அந்தந்த சிறை கண்காணிப்பாளரே தகுதி அடிப்படையில் தேர்வு செய்யலாம். இப்பணிகளுக்கு தேர்வு செய்யப்படுபவர்கள் குறுகிய காலத்தில் ‘குரூப் 4 அரசுப்பணி’ தரத்தினை எட்டிவிடுவார்கள் என்பதாலும், தேர்வு எழுதாமல் நேரடி நியமனம் என்பதாலும் இப்பணியிடங்களுக்கு போட்டி அதிகம். இதைப் பயன்படுத்தி பல சிறைகளில் லட்சக்கணக்கில் பேரம் பேசப்பட்டு வருகிறது. அரசியல்வாதிகள், உயர்அதிகாரிகள் சிபாரிசு என்றால் அதற்கு ஒரு தொகை, சிறையில் பணிபுரியும் அமைச்சுப்பணியாளர்கள், ஜெயிலர், உதவி ஜெயிலர் மூலம் வரும் சிபாரிசு என்றால் அதற்கு ஒரு தொகை என நிர்ணயித்துள்ளனர்.
ரூ.5 லட்சம் முதல் பேரம்
உதாரணமாக ஆண் செவிலியர் பணிக்கு ரூ.15 லட்சம், சமையலர் பணிக்கு ரூ.10 லட்சம், துாய்மைப்பணியாளர் பணிக்கு ரூ.5 லட்சம் பேரம் பேசப்பட்டு வருகிறது. தற்போது பல சிறைகளில் ஆட்கள் தேர்வு செய்வதற்கான பணிகள் வேகமாக நடந்துக்கொண்டிருக்கின்றன. தவிர, பல சிறைகளில் தற்போது பணியாற்றி வரும் சமையலர், துாய்மைப்பணியாளர்கள் அதிகாரிகளுடனான நட்புகாரணமாக குறைந்த தொகையை கொடுத்து தனது வாரிசுகளை அந்த பணிக்கு நியமித்து வருகின்றனர். இதன்மூலம் சிறையில் சமையலர் உள்ளிட்ட பணியிடங்கள் ‘குடும்பத்தொழிலாக’ மாறியுள்ளன.
ஏற்கனவே மதுரை, நெல்லை உட்பட சில சிறைகளில் ஊழல் நடந்துள்ள நிலையில், அடுத்த மெகா ஊழலுக்கு சிறைத்துறை தயாராகி வருகிறது. பணியிடங்களுக்கு ‘சம்திங்’ பெற்று ஆட்களை தேர்வு செய்வதும் ஊழலுக்கும் வழிவகுக்கும். இதுகுறித்து முதல்வர் விஜய் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.