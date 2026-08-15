பைக் டாக்ஸி: கேரளாவை பின்பற்றுமா தமிழகம்
பைக் டாக்ஸி: கேரளாவை பின்பற்றுமா தமிழகம்
ADDED : ஆக 13, 2026 02:32 AM
ADDED : ஆக 13, 2026 02:32 AM
மதுரை: தமிழகத்தில் பைக் டாக்ஸி சேவைக்கு முறையான அனுமதி, விதிமுறைகள் குறித்த விவாதம் நீடிக்கும் நிலையில், கேரளாவில் பின்பற்றப்படும் நடைமுறைகளை தமிழகமும் பின்பற்றுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.
கேரளாவில் பல தனியார் இருசக்கர வாகனங்கள், அலைபேசி செயலிகள் மூலம் பைக் டாக்ஸியாக இயக்கப்படுகின்றன. இதற்காக வாகன உரிமையாளர்கள் முதலில் தங்களது இருசக்கர வாகனத்தை வாடகை வாகனமாக பதிவு செய்ய வேண்டும். ஒப்புதல் கிடைத்த பிறகு, மற்ற வர்த்தகவாகனங்களைப் போல பைக் டாக்ஸிகளுக்கும் மஞ்சள் நிற நம்பர் பிளேட் வழங்கப்படுகிறது. வாகனத்தின் ஆவணங்களிலும் வாடகை பயன்பாட்டுக்கான பதிவு மேற்கொள்ளப்படுகிறது. டிரைவருடன் பயணிக்கும் நபருக்கும் ஹெல்மெட் வழங்கப்படுகிறது. பதிவு செய்யாமல் செயலிகள் வாயிலாக பைக் டாக்ஸி சேவை வழங்கும் வாகனங்கள் மீதும் அம்மாநில போக்குவரத்து அமலாக்க அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்கின்றனர்.
பதிவு செய்யப்படாத வாகனங்களில் பயணித்தால் விபத்து ஏற்படும் பட்சத்தில் காப்பீட்டு பாதுகாப்பு கிடைப்பதில் சிக்கல் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதாகவும் எச்சரிக்கின்றனர்.
தமிழகத்தில் பைக் டாக்ஸி சேவையை முறைப்படுத்துவது தொடர்பாக உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் வழக்கு நடந்து வருகிறது. ஏற்கனவே அரசு தரப்பில், 'பைக் டாக்ஸிக்கு அனுமதி வழங்குவது குறித்து ஒரு குழு அமைத்து முடிவெடுக்க முடியும்; அதுவரை அனுமதி கிடையாது' என தெரிவிக்கப்பட்டது. ஆனாலும் தமிழகத்தில் பைக் டாக்ஸிகள் தொடர்ந்து இயங்குகின்றன.
பைக் டாக்ஸி ஓட்டுநர்கள் கூறுகையில், எங்களில் பெரும்பாலானோர் கல்விச் செலவுக்காக வண்டி ஓட்டுகிறோம். கேரள அரசைப் போல தமிழக அரசும் வாடகை வாகன நம்பர் பிளேட் உள்ளிட்ட நிபந்தனைகளை விதித்தாலும் பின்பற்ற தயாராக இருக்கிறோம், என்றனர்.