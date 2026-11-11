த.வெ.க., அரசை கவிழ்க்க பா.ஜ., தி.மு.க., அ.தி.மு.க., முயற்சி: காங்., தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் குற்றச்சாட்டு
த.வெ.க., அரசை கவிழ்க்க பா.ஜ., தி.மு.க., அ.தி.மு.க., முயற்சி: காங்., தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் குற்றச்சாட்டு
UPDATED : நவ 10, 2026 10:03 AM
ADDED : நவ 10, 2026 09:58 AM
திருநகர்: மதுரை திருநகரில் காங்., மாநில தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் கூறியதாவது :
அ.தி.மு.க., தி.மு.க., ஆட்சிகளிலும் கொலை, கொள்ளை, பாலியல் வன்கொடுமைகள் நடந்தது தான் இருந்தன. அனைத்து எஸ்.பி., க்களும் மாதந்தோறும் குற்றச்சம்பவ புள்ளிவிவரங்களை வெளியிட்டால், த.வெ.க., ஆட்சியில் குற்றங்கள் குறைந்துள்ளதா, அதிகரித்துள்ளதா என அறிய முடியும்.
மேகதாது அணை விவகாரத்தில் கர்நாடக முதல்வர் சிவக்குமார் அரசியல் லாபத்திற்காகத் தமிழகத்திற்கு எதிரான நிலைப்பாட்டை எடுத்து வருகிறார். கர்நாடக அரசுக்கு மத்திய அரசு மறைமுக ஆதரவளிப்பது கண்டிக்கத்தக்கது. காவிரி பிரச்னையில் தமிழகத்துக்கு துரோகம் செய்வதுடன், நிதி மற்றும் ஜி.எஸ்.டி., பங்கீடு விவகாரங்களில் மத்திய அரசு பாரபட்சமாக செயல்படுகிறது.
புயல் எச்சரிக்கை விடுத்த பின்னரும் மீனவர்கள் கடலுக்குச் சென்று உயிரிழந்தது வேதனையளிக்கிறது. இவ்விவகாரத்தில் அ.தி.மு.க., பொதுச்செயலாளர் பழனிசாமி, மத்திய அரசிடம் ஏன் கேள்வி எழுப்ப தயங்குகிறார்.
தமிழகத்தில் கமிஷன் பெறும் நடைமுறைக்குப் பலர் பழக்கப்பட்டுள்ளனர். முதல்வர் விஜய் நிர்வாகத்தின் மீது கவனம் செலுத்தி வருகிறார்.
த.வெ.க., அரசைக் கவிழ்க்க பா.ஜ., தி.மு.க., அ.தி.மு.க., கட்சிகள் ஒன்றிணைந்து முயற்சி செய்வது உண்மைதான். எம்.எல்.ஏ., க்களை விலைக்கு வாங்கி விடலாம் என்ற முயற்சி நடக்கிறது. லஞ்சம் பெற்றவர்கள், மணல் கொள்ளையர்கள், டாஸ்மாக் ஊழலில் தொடர்புடையோர் இணைந்து இந்த ஆட்சியைக் கவிழ்க்க முயற்சிக்கின்றனர். எம்.எல்.ஏ.,க்களை விலைக்கு வாங்கும் முயற்சியை மக்கள் ஒருபோதும் ஏற்க மாட்டார்கள். தி.மு.க., தலைவர் ஸ்டாலின், முன்னாள் துணை முதல்வர் உதயநிதி எதிர்பார்ப்பு நிறைவேறாது என்றார்.