சஷ்டி பக்தர்களுக்கு காப்பு கட்டு கட்டணம் ரத்து செய்ய பா.ஜ., மனு
சஷ்டி பக்தர்களுக்கு காப்பு கட்டு கட்டணம் ரத்து செய்ய பா.ஜ., மனு
UPDATED : நவ 04, 2026 10:53 AM
ADDED : நவ 04, 2026 10:49 AM
திருப்பரங்குன்றம்: ‘‘திருப்பரங்குன்றம் கோயிலில் கந்தசஷ்டி விரத பக்தர்களுக்கு காப்பு கட்டும் கட்டணத்தை ரத்து செய்வதுடன், அவர்களுக்கு அனைத்து வசதிகளையும் செய்து கொடுக்க வேண்டும்’’ என பா.ஜ., வலியுறுத்தி உள்ளது.
பா.ஜ., இளைஞர் அணி மாநிலத் துணைத் தலைவர் வெற்றிவேல் முருகன், கோயில் கண்காணிப்பாளர் ரஞ்சனியிடம் அளித்த மனு:
திருப்பரங்குன்றம் சுப்பிர மணிய சுவாமி கோயிலில் நவ. 10ல் கந்த சஷ்டி திருவிழா துவங்குகிறது. விரதம் மேற்கொள்ள காப்பு கட்டிக் கொள்ளும் பக்தர்களிடம் கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது.
அக்கட்டணத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும். அத்துடன் சஷ்டி திருவிழா நாட்களில் மூலவர்களை தரிசிப்பதற்கான சிறப்பு கட்டணத்தையும் ரத்து செய்ய வேண்டும்.
ரயில் பாதை, மாநில நெடுஞ்சாலைக்கு அப்பால் உள்ள புதிய சஷ்டி மண்டபத்தில் இருந்து பக்தர்கள் கோயிலுக்கு வந்து செல்வது ஆபத்தான வகையில் உள்ளது. இதனால் விரத பக்தர்களுக்கு ஆபத்தான நிலை ஏற்படலாம்.
கோயிலுக்குள் மண்டபங்களில் தங்க இடமில்லையென்றால் திருவிழா முடியும் வரை திருப்பரங்குன்றத்தில் உள்ள தனியார் மண்டபங்களில் பக்தர்கள் தங்க ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் எனத் தெரிவித்துள்ளார்.