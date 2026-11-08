நவ.13 முதல் மதுரையில் புத்தகத் திருவிழா: நவ.,23 வரை நடக்கிறது
நவ.13 முதல் மதுரையில் புத்தகத் திருவிழா: நவ.,23 வரை நடக்கிறது
UPDATED : நவ 08, 2026 04:55 AM
ADDED : நவ 07, 2026 04:24 PM
மதுரை: மதுரை தமுக்கம் மைதானம் மாநாட்டு மையத்தில் மாவட்ட நிர்வாகம், பொது நுாலக இயக்ககம், தென்னிந்திய புத்தக விற்பனையாளர் பதிப்பாளர் சங்கம் சார்பில் நவ.,13 முதல் 23 வரை புத்தகத் திருவிழா நடக்கிறது.
அமைச்சர்கள் நிர்மல்குமார், விஸ்வநாதன் நவ.,13 மாலை 4:00 மணிக்கு துவக்கி வைக்கின்றனர். தினமும் காலை 11:00 மணி முதல் இரவு 9:00 மணி வரை புத்தகத் திருவிழா நடைபெறும். 200-க்கும் மேல் பதிப்பகங்களின் அரங்குகள் இடம்பெறும். கலை இலக்கியம் சார்ந்த தகவல்களை அறிய பொழுதுபோக்கு அம்சங்கள் நிறைந்த சிறப்பு அரங்குகள் இடம்பெறுகின்றன. இவற்றில் 13 வயதிற்குட்பட்ட மாணவர்களுக்கான சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும்.
தினமும் மாலை 4:00 மணி முதல் 6:00 மணி வரை பள்ளி, கல்லுாரி மாணவர்களின் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும். தவிர தினமும் மாலையில் எழுத்தாளர்கள், பட்டிமன்ற பேச்சாளர்களின் 'சிந்தனை அரங்கம்' நிகழ்ச்சியும் இடம்பெறும். உணவு அரங்குகள், மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்கள் தயாரித்த பொருட்களின் விற்பனை அரங்குகள் இடம்பெறும் என கலெக்டர் நிஷாந்த் கிருஷ்ணா தெரிவித்தார்.