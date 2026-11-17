புத்தக முறைகேட்டில் ஈடுபட்டவர்கள் கைது செய்வதற்கு தகுதியானவர்கள்: உயர்நீதிமன்றம் காட்டம்
புத்தக முறைகேட்டில் ஈடுபட்டவர்கள் கைது செய்வதற்கு தகுதியானவர்கள்: உயர்நீதிமன்றம் காட்டம்
UPDATED : நவ 16, 2026 07:33 PM
ADDED : நவ 16, 2026 07:30 PM
மதுரை: ‘பொது நுாலக இயக்ககத்திற்கு உட்பட்ட நுாலகங்களில் புத்தக கொள்முதல் முறைகேட்டில் ஈடுபட்டவர்கள் கைது செய்வதற்கு தகுதியானவர்கள்’ என உயர்நீதிமன்றம் மதுரைக் கிளை தெரிவித்தது.
திருநெல்வேலி மாவட்டம் கிருஷ்ணாபுரம் ராமசுப்பு தாக்கல் செய்த மனு:
பொது நுாலகங்களுக்கு புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்வதில் முறைகேடுகளை தடுக்க, வெளிப்படைத் தன்மையுடன் இணையதளத்தில் தகவல்களை வெளியிட்டு கொள்முதல் செய்ய உத்தரவிடக்கோரி கிருஷ்ணன் என்பவர் ஏற்கனவே ஒரு வழக்கு தொடர்ந்தார்.
2024 ஜூன் 19ல் இரு நீதிபதிகள் அமர்வு பிறப்பித்த உத்தரவில், பள்ளிக் கல்வித்துறை 2024ல் வெளியிட்ட அரசாணையின்படி வெளிப்படைத் தன்மையுடன் புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்ய வேண்டும். கொள்முதலுக்கென தனி இணையதளம் பராமரிக்க வேண்டும். கொள்முதலுக்கு தேர்வு செய்யப்படும் புத்தகங்களின் முழு விபரங்கள் மற்றும் அட்டைப் படங்களை இணையதளத்தில் பதிவேற்ற வேண்டும். மக்கள் மற்றும் எழுத்தாளர்களின் கருத்துகள் அல்லது ஆட்சேபனைகளை தெரிவிக்க ஒரு மாதம் அவகாசம் அளிக்க வேண்டும். மனுதாரர் முன்வைத்துள்ள குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து விசாரணை நடத்த, ஒரு குழுவை தமிழக அரசு அமைக்க வேண்டும். சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென உத்தரவிட்டது.
அதை அரசு தரப்பில் நிறைவேற்றவில்லை. 2025 நவ., முதல் 2026 ஜன., வரை கோவை ஈ.வெ.ரா., அறிவுலகம், மற்றும் கோவை, திருச்சி, சேலம், கடலுார், திருநெல்வேலி மண்டல நுாலகங்களுக்கு புத்தகங்களை தேர்வு செய்யும் நடைமுறைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. சந்தேகத்திற்குரிய பதிப்பகங்களுக்கு (அகல் விளக்கு, பீனிக்ஸ் உட்பட) உயர்நீதிமன்ற உத்தரவை மீறும் வகையில் 2026 பிப்.,14ல் ரகசியமாக கொள்முதல் உத்தரவுகள் பிறப்பிக்கப்பட்டன.
இதற்கு 2026 மார்ச்சில் புத்தக கொள்முதலுக்கான குழு ஒப்புதல் அளித்தது. சரிபார்க்கப்படாத பதிப்பகங்களான ‘அகல் விளக்கு’ மற்றும் ‘பீனிக்ஸ்’ ஆகியவற்றுக்கு போலி எழுத்தாளர்களின் பெயர்களில் வெளியான புத்தகங்களுக்காக அரசின் நிதி வழங்கப்பட்டது.
புத்தக கொள்முதல் குறித்து சி.பி.ஐ., அல்லது சி.பி.சி.ஐ.டி., விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டும். நீதிமன்றம் 2024ல் பிறப்பித்த உத்தரவை நிறைவேற்றத் தவறிய அதிகாரிகள் மீது நீதிமன்ற அவமதிப்பின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட வேண்டும்.
இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்.
நீதிபதிகள் ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன், எம்.டி.சுமதி அமர்வு, வழக்கு பதிய, அரசு தரப்பில் மேற்கொள்ளப்பட்ட மேல் நடவடிக்கை குறித்து அறிக்கை தாக்கல் செய்ய அவகாசம் அளித்து விசாரணையை ஒத்திவைத்திருந்தது. நேற்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது.
அகல்விளக்கிற்கு ரூ.ஒரு கோடியே 74 லட்சம்
அரசு தரப்பு: புத்தக கொள்முதல் முறைகேடு தொடர்பாக 5 அதிகாரிகள் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளனர். பொதுநுாலக இயக்குநர் மாற்றப்பட்டுள்ளார். நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுவிட்டது. இன்று எப்.ஐ.ஆர்., விவரங்கள் வெளியிடப்படும். இவ்வழக்கை லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை மிக தீவிரமாக கையாண்டு வருகிறது. முறைகேட்டில் ஈடுபட்டுள்ள எவரும் தண்டனையிலிருந்து தப்ப மாட்டார்கள்.
நீதிபதிகள்: இத்தகைய வழக்குகள் கவனத்தை சிதறடிக்கின்றன. இதுபோன்ற முறைகேடு மீண்டும் நடக்காமல் இருக்க, புத்தக கொள்முதலை முறைப்படுத்த என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப் போகிறீர்கள்.
அரசு தரப்பு: தமிழகத்தில் சென்னை அண்ணா நுாலகம், கோவை ஈ.வெ.ரா., அறிவுலகம், மதுரை கலைஞர் நுாலகம் என ஒரு சில சிறப்பு நுாலகங்கள் உள்ளன. இவற்றில் ஆராய்ச்சி மாணவர்கள் பயன்பெறும் வகையில் 80 சதவீத ஆங்கில புத்தகங்கள், 20 சதவீத தமிழ் புத்தகங்கள் வைக்கப்பட்டுள்ளன. இதில் ஏ.ஐ., மூலம் புத்தகங்கள் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது அதிர்ச்சியளிக்கிறது. புத்தக கொள்முதலுக்காக 2025 நவம்பரில் குழு அமைக்கப்பட்டு 2026 பிப்ரவரியில் புத்தகங்கள் அனுப்பப்பட்டன.
நீதிபதிகள்: புத்தகங்களை தேர்வு செய்ய எத்தனை நாட்கள் வழங்கப்பட்டன
அரசு தரப்பு: பதிலளிக்க அவகாசம் தேவை. பிப்.,27ல் அரசாணை பிறப்பிக்கப்பட்டு ரூ.30 கோடிக்கு கொள்முதல் செய்ய திட்டமிடப்பட்டு செப். முதல் வாரம் வரை ரூ.20 கோடி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
நீதிபதிகள்: அகல்விளக்கு பதிப்பகத்திற்கு எவ்வளவு
அரசு தரப்பு: ஒட்டுமொத்தமாக 3 ஆண்டுகளில் ரூ.ஒரு கோடியே 74 லட்சம்.
நீதிபதிகள்: மிகப்பெரிய தொகை!
அவகாசம் கேட்கும் அரசு தரப்பு
அரசு தரப்பு: அதுவும் புனைவுச் சொற்களை உருவாக்குவதற்காக. லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையினர் சோதனை நடத்தி உள்ளனர். அகல்விளக்கு பதிப்பகத்தின் 33,661 புத்தகங்கள், பீனிக்ஸ் பதிப்பகத்தின் 39,241 புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளன.
நீதிபதிகள்: முறைகேட்டில் ஈடுபட்டவர்கள் அனைவரும் கைது செய்வதற்கு தகுதியானவர்கள். சிக்மா பதிப்பக புத்தகங்கள் எத்தனை
அரசு தரப்பு: அது குறித்து இன்னும் விசாரிக்கப்படவில்லை. நீதிமன்றத்தின் அனைத்து கேள்விகளுக்கும் புள்ளிவிவரங்களுடன் பதிலளிக்க அவகாசம் தேவை.
நீதிபதிகள்: இவ்வழக்கு தொடர்பாக ஆலோசனைகள் வழங்கினால் பின்பற்ற தயாரா.
அரசு தரப்பு: இது போன்ற நிகழ்வுகள் நடக்காத வகையில் நீதிமன்றம் வழங்கும் வழிகாட்டல்களை கருத்தில் கொள்ள அரசு தயாராக உள்ளது.
இவ்வாறு விவாதம் நடந்தது.
அரசு தரப்பு பதிலளிக்க அவகாசம் அளித்த நீதிபதிகள், நவ.,20க்கு விசாரணையை ஒத்திவைத்தனர்.