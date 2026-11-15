சந்தேக நபரின் வீட்டில் சோதனை

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ADDED : நவ 13, 2026 10:06 PM
கொள்ளையன் நகை கடை அருகே உள்ள மதுரை பழங்காநத்தம் பகுதியில் வசிப்பதாக போலீசாருக்கு 'க்ளு' கிடைத்தது. சந்தேகப்படும் நபரின் வீட்டில் துணை கமிஷனர் இனிகோ திவ்யன் தலைமையில் போலீசார் சோதனையிட்டனர். சந்தேக நபர் வீட்டில் இல்லை. கொள்ளைச் சம்பவத்திற்கு முன் சந்தேக நபர் நகை வாங்குவது போல தொப்பி அணிந்து, கையில் கட்டுப் போட்டு பல நாட்கள் நகைக்கடைக்கு வந்து சென்றது சிசிடிவி காட்சிகள் மூலம் தெரிய வந்துள்ளது. ஒவ்வொரு நாளும் தன் தோற்றத்தை மாற்றிக்கொண்ட அவர், ஒரே நிறத்திலான தொப்பியை மட்டும் தொடர்ந்து அணிந்து வந்துள்ளார்.
கடைக்குள் வாடிக்கையாளர் போலச் சென்று ஒவ்வொரு நகையாகப் பார்த்து ரசிப்பது போல், தான் கொள்ளையடிக்கத் திட்டமிட்டிருந்த நகைகளையும் முன்கூட்டியே தேர்வு செய்து வைத்துள்ளார். கொள்ளைச் சம்பவத்தின்போது ஏற்கனவே பார்த்து வைத்திருந்த நகைகளைத் தேடித்தேடி எடுத்துச் சென்றதும் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. நகைக்கடை லிப்ட் செயல்படாதது உள்ளிட்ட விவரங்களை கண்காணித்து வந்திருக்கலாம் என போலீசார் தெரிவித்தனர்.