மதுரையில் 70 ஆயிரம் பேருக்கு காலை உணவு

UPDATED : அக் 15, 2026 05:57 PM
ADDED : அக் 15, 2026 05:54 PM
மதுரை: பள்ளி மாணவர்களுக்கு ஊட்டச்சத்து நிலையை மேம்படுத்தவும், பசியின்றி மாணவர்கள் பாடங்களில் கவனம் செலுத்தவும் காமராஜர் காலை உணவுத் திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது. 1 முதல் 5ம் வகுப்பு வரை என்பது 6 முதல் 8 ம் வகுப்புக்கும் விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது.
மதுரை மாவட்டத்தில் இத்திட்டத்தில் 574 பள்ளிகளில் 69 ஆயிரத்து 730 பேர் தினமும் காலை உணவு பெறுகின்றனர். இதனால் மாணவர்கள் வருகை அதிகரித்துள்ளது. தும்பைப்பட்டி மாணவி இசைப்பிரியா கூறுகையில், ‘‘ஏழாம் வகுப்பு படிக்கிறேன். வீட்டில் சில நாட்கள் காலை உணவு தாமதமானால், வகுப்புக்கு தாமதமாக வருவேன். சாப்பிடாமலும் வந்தள்ளேன். இப்போது அந்தக் கவலை இன்றி சரியான நேரத்திற்கு வரமுடிகிறது’’ என்றார்.
மாணவர் ஆகாஷ் கூறுகையில், ‘‘பள்ளியில் சத்தான காலை உணவு கிடைப்பதால் ஆர்வமாக, சுறுசுறுப்புடன் படிக்கிறேன்’’ என்றார்.