மார்பகப் புற்றுநோய் குறித்து விழிப்புணர்வு

UPDATED : அக் 27, 2026 06:29 PM
ADDED : அக் 27, 2026 06:25 PM
மதுரை: மதுரை பாரதி இன்பினிட்டி மருத்துவமனை புற்றுநோய் மருத்துவப் பிரிவு சார்பில், மார்பகப் புற்றுநோய் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடந்தது.
அரவிந்த் கண் மருத்துவமனை இயக்குநர் நாச்சியார் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்றார். நிர்வாக இயக்குநர் டாக்டர் ஆழ்வார் ராமானுஜம் வரவேற்றார். சுயபரிசோதனை முறைகள், மருத்துவ ஆலோசனையின் முக்கியத்துவம் குறித்து மகப்பேறியல் துறைத் தலைவர் டாக்டர் ரேணுகாதேவி, புற்றுநோய் அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் டாக்டர் முரளிகண்ணன் விளக்கினர்.
இப்பாதிப்பில் குணமடைந்தோருக்கு ‘நம்பிக்கை நாயகி’ சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது. ‘உங்களோடு நாங்கள்’ என்ற உதவி எண் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. நிர்வாகச் செயல் அலுவலர் சுசித்ரா நன்றி கூறினார். டாக்டர்கள் யுவராஜ், கலைபாரதி, ஹரிஸ், பி.டி.ஓ., சங்கீதா பங்கேற்றனர். நிர்வாக செயல் மேலாளர் கிருஷ்ணகுமார், மார்க்கெட்டிங் துறை தினேஷ், செல்வகுமார் ஏற்பாடு செய்திருந்தனர்.